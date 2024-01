Chi affronterà Cobolli al prossimo turno? Incrocio con un rivale che di recente ha fatto piangere Musetti

Flavio Cobolli si è reso protagonista della vera grande sorpresa del secondo giorno degli Australian Open 2024. Il tennista romano, proveniente dalle qualificazioni, si è tolto la soddisfazione di piegare il cileno Nicolas Jarry (n.18 del mondo) con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5 in 4 ore e 5 minuti di gioco. Un match epico nel quale Cobolli (n.102 del ranking) ha mostrato grandi qualità tecniche e caratteriali.

Il 22enne tricolore, infatti, è stato a un passo dal baratro, sotto di un break nel quinto set e con Jarry che è andato a servire per il match. Grande forza mentale quella palesata dal giocatore nostrano e quindi prima qualificazione al secondo turno di uno Slam che è diventata realtà. Sul cammino di Cobolli ci sarà un giocatore insidioso, che si è fatto già conoscere.

Il riferimento è al russo Pavel Kotov, che ha piegato il francese Arthur Rinderknech, in un altro incontro decisosi al quinto set. 7-5 6-1 6-7 (6) 6-7 (5) 6-3 lo score in favore del russo. Kotov si è messo in luce in questa primissima parte d’annata, raggiungendo i quarti di finale dell’ATP250 di Hong Kong, dove negli ottavi ha battuto Lorenzo Musetti in maniera piuttosto netta (6-4 6-3).

Non sarà una partita dunque semplice per Flavio, che però vanta uno storico favorevole nell’incrocio. Nelle due circostanze in cui i due hanno giocato, ha sempre vinto l’italiano: la prima nel Challenger di Barletta del 2021 e la seconda nel Challenger di Forlì sempre del 2021.

Foto: Tomasz Jastrzebowski / Foto Olimpik / Sipa USA – IPA Sport

