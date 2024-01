Challenge Maiorca, Paul Maigner a segno al debutto tra i professionisti davanti ad Alberto Dainese

A segno subito la Soudal Quick-Step in questo 2024! Nella Challenge di Maiorca, 17a edizione del Trofeo Ses Salines-Felanit, allo sprint è riuscito ad emergere il giovane francese Paul Maigner, giovane 2004 appena sbarcato nel mondo dei professionisti. Alla prima corsa con una squadra Pro Tour, è subito centro sull’arrivo di Felanitx dopo i 181 km percorsi.

Gli ultimi chilometri sono stati molto intensi, con un’andatura molto sostenuta: gli uomini di Patrick Lefevre sono arrivati in testa al gruppo a circa sette chilometri dalla conclusione e Mattia Cattaneo ha fatto un grandissimo forcing per aprire la strada al compagno di squadra. Seconda posizione per Alberto Dainese che non è riuscito ad anticipare la volata e non aveva la gamba di colui che ha vinto. Doppietta invece per la formazione belga con il terzo posto colto dall’americano Luke Lamperti.

Buona la presenza italiana in top 10 in questo sprint: quinta piazza per Luca Colnaghi, sesta per Davide Cimolai e ottava per Stefano Oldani. Tra gli altri big c’era Alexander Kristoff, che chiude i primi dieci. Il norvegese ha raccontato di non avere ancora una condizione straordinaria.

Tra gli altri italiani che si sono messi in evidenza, da sottolineare soprattutto Riccardo Lucca che è stato in fuga tutto il giorno, rimanendo poi da solo e cedendo al ritorno del gruppo quando mancavano meno di 10000 metri al traguardo.

Foto: Lapresse