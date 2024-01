Calendario sport invernali 30 gennaio-4 febbraio: date, programma, orari, tv

Un’altra settimana piena per gli sport invernali. Anche se ha perso per strada un appuntamento importante a Garmisch-Partenkirchen, con le gare veloci femminili del weekend cancellate. Ma ci sarà tanto a cui assistere, a partire da domani, con l’appuntamento del gigante di Kronplatz.

Lo sci alpino poi tornerà con i suoi massimi livelli con lo slalom maschile a Chamonix il prossimo 4 febbraio, almeno confermato dopo le cancellazioni delle due discese libere dei giorni precedenti. Coppa del Mondo anche per il salto con gli sci a Willingen da venerdì a domenica.

Da non dimenticare anche la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili, che stanno vivendo i loro ultimi giorni: si chiude il prossimo primo di febbraio

CALENDARIO SPORT INVERNALI 30 GENNAIO – 4 FEBBRAIO 2024

SCI ALPINO

Mar. 30/01/24 – Coppa del mondo – GS femminile Kronplatz (Ita) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Mar. 30/01/24 – Mondiali junior – DH femminile Portes du Soleil (Fra) – ore 11.00

Mar. 30/01/24 – Mondiali junior – DH maschile Portes du Soleil (Fra) – ore 12.00

Mer. 31/01/24 – Mondiali junior – SG femminile Portes du Soleil (Fra) – ore 11.00

Mer. 31/01/24 – Mondiali junior – SG maschile Portes du Soleil (Fra) – ore 12.00

Gio. 01/01/24 – Mondiali junior – Mixed Team Portes du Soleil (Fra) – ore 17.00

Gio. 01/02/24 – Gran Premio Italia sr/gio – GS maschile Kronplatz (Bz)

Ven. 02/01/24 – Mondiali junior – GS femminile Portes du Soleil (Fra) – ore 10.00

Ven. 02/01/24 – Mondiali junior – GS maschile Portes du Soleil (Fra) – ore 15.00

Ven. 02/02/24 – Gran Premio Italia sr/gio – GS maschile Kronplatz (Bz)

Sab. 03/01/24 – Mondiali junior – GS maschile Portes du Soleil (Fra) – ore 11.00

Sab. 03/01/24 – Mondiali junior – SL femminile Portes du Soleil (Fra) – ore 12.00

Dom. 04/02/24 – Coppa del mondo – SL maschile Chamonix (Fra) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Mar. 30/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – 7,5 km TC maschile e femminile Gangwon (Kor) – ore 02.30 e 05.00

Gio. 31/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Staffetta mista Gangwon (Kor) – ore 02.30

Sab. 03/01/24 – Coppa Italia Rode – Sprint TC maschile e femminile Gromo (Bg)

Dom. 04/01/24 – Coppa Italia Rode – 10 km TC maschile e femminile Gromo (Bg)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS147 maschile Willingen (Ger) – ore 16.45, diretta tv Eurosport

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS147 femminile Willingen (Ger) – ore 18.15, diretta tv Eurosport

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – HS147 maschile Willingen (Ger) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – HS147 femminile Willingen (Ger) – ore 12.15, diretta tv Eurosport

Sab. 03/02/24 – Continental Cup – HS140 maschile Lillehammer (Nor) – ore 13.30

Sab. 03/02/24 – Fis Cup – HS104 maschile Szczyrk (Pol) – ore 18.30

Dom. 04/02/24 – Coppa del mondo – HS147 maschile Willingen (Ger) – ore 16.10, diretta tv Eurosport

Dom. 04/02/24 – Coppa del mondo – HS147 femminile Willingen (Ger) – ore 11.30, diretta tv Eurosport

Dom. 04/02/24 – Continental Cup – HS140 maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.45

Dom. 04/02/24 – Fis Cup – HS104 maschile Szczyrk (Pol) – ore 09.45

COMBINATA NORDICA

Mer. 31/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – Team mista HS109/3,3 km Gangwon (Kor) – ore 02.30 e 05.00

Gio. 01/02/24 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round maschile e femminile Seefeld (Aut) – ore 10.10 e 13.10

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS109/10 km maschile Seefeld (Aut) – ore 10.10 e 13.10

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS109/7,5 km femminile Seefeld (Aut) – ore 10.10 e 13.10

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS109/10 km maschile Seefeld (Aut) – ore 09.30 e 14.20

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Compact Individual HS109/7,5 km femminile Seefeld (Aut) – ore 10.45 e 15.05

Dom. 04/02/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS109/12,5 km maschile Seefeld (Aut) – ore 13.45 e 15.25

BIATHLON

Gio. 01/02/24 – Ibu Cup junior – Individuale maschile e femminile Jakuszyke (Cze) – ore 10.30 e 14.00

Gio. 01/02/24 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Arber (Ger) – ore 11.00 e 14.30

Sab. 03/01/24 – Campionati Italiani U13/U15 – Sprint maschile e femminile Brusson (Ao) – ore 09.30 e 12.30

Sab. 03/02/24 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e femminile Jakuszyke (Cze) – ore 10.30 e 14.00

Sab. 03/02/24 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Arber (Ger) – ore 10.00 e 14.30

Dom. 04/02/24 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e femminile Jakuszyke (Cze) – ore 10.30 e 14.00

Dom. 04/01/24 – Campionati Italiani U13/U15 – Pursuit maschile e femminile Brusson (Ao) – ore 09.30 e 12.30

SNOWBOARD

Mer. 31/01/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Dolni Morava (Cze) – ore 13.15

Mer. 31/01/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS maschile e femminile Mammoth (Usa)

Gio. 01/02/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – HP mashcile e femminile Gangwon (Kor) – ore 02.15

Gio. 01/02/24 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Dolni Morava (Cze) – ore 13.15

Gio. 01/02/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Mammoth (Usa)

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni gara-1 e gara-2 SBX maschile e femminile Gudauri (Geo)

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo – SBS maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 18.30

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Gara-1 SBX maschile e femminile Gudauri (Geo) – ore 09.00, diretta tv Eurosport

Sab. 03/02/24 – Coppa del mobndo – HP maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 22.00, diretta streaming Discovery+

Dom. 04/02/24 – Coppa del mondo – Gara-2 SBX maschile e femminile Gudauri (Geo) – ore 09.00, diretta tv Eurosport

FREESTYLE

Mar. 31/01/24 – Giochi Olimpici Giovanili Invernali – HP maschile e femminile Gangwon (Kor) – ore 02.15

Mer. 31/01/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni gara-1 SX maschile e femminile Alleghe (Ita) – ore 13.00

Mer. 31/01/24 – Coppa del mondo – qualificazioni HP maschile e femminile Mammoth (Usa)

Gio. 01/02/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni gara-2 SX maschile e femminile Alleghe (Ita) – ore 12.00

Gio. 01/02/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile e femminile Mammoth (Usa)

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo – Gara-1 SX maschile e femminile Alleghe (Ita) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 02/02/24 – Coppa del mobndo – HP maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 22.00, diretta streaming Discovery+

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Gara-2 SX maschile e femminile Alleghe (Ita) – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 03/02/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Grasgehren (Ger) – ore 10.30

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Mammoth (Usa) – ore 18.30

Dom. 04/02/24 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Grasgehren (Ger) – ore 10.30

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo – Nations Cup Altenberg (Ger) – ore 09.00

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo junior – Singolo maschile St. Moritz (Svi) – 08.30

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo junior – Doppio maschile e femminile St. Moritz (Svi) – 11.00

Sab. 03/03/24 – Coppa del mondo junior – Staffetta a squadre St. Moritz (Svi) – ore 11.30

Sab. 03/03/24 – Coppa del mondo junior – Singolo femminile St. Moritz (Svi) – ore 08.30

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Altenberg (Ger) – ore 08.37 e 09.55

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Altenberg (Ger) – ore 11.15 e 12.55

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Doppio femminile Altenberg (Ger) – ore 14.30 e 15.30

Dom. 04/02/24 – Coppa del mondo – Singolo femminile Altenberg (Ger) – ore 11.15 e 12.55

Dom. 04/02/24 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Altenberg (Ger) – ore 12.00

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Singolo femminile Jaufental (Ita) – ore 15.00 e 17.00

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Jaufental (Ita) – ore 15.30 e 18.00

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Jaufental (Ita) – ore 14.00

Dom. 04/02/24 – Europei – Singolo femminile Jaufental (Ita) – ore 10.00 e 11.30

Dom. 04/02/24 – Europei – Singolo maschile Jaufental (Ita) – ore 10.30 e 12.30

Dom. 04/02/24 – Europei – staffetta a squadre Jaufental (Ita) – ore 13.45

BOB PISTA ARTIFICIALE

Gio. 01/02/24 – Coppa Europa – Monobob femminile Igls (Aut) – ore 10.00

Gio. 01/02/24 – Coppa Europa – Bob a due maschile Igls (Aut) – ore 10.00

Ven. 02/02/24 – Coppa Europa/Europei jr/Europei U23 – Bob a due femminile Igls (Aut) – ore 10.00

Ven. 02/02/24 – Coppa Europa/Europei jr/Europei U23 – Bob a quattro Igls (Aut) – ore 10.00

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Sigulda (Let) – ore 07.30

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo/Europei – Monobob femminile Sigulda (Let) – ore 09.00

Sab. 03/02/24 – Coppa Europa – Bob a due femminile Igls (Aut) – ore 10.00

Sab. 03/02/24 – Coppa Europa – Bob a quattro Igls (Aut) – ore 10.00

Sab. 03/02/24 – Coppa del mondo – Bob a due maschile sigulda (Let) – ore 13.30

Dom. 04/02/24 – Coppa del mondo/Europei – Bob a due femminile Sigulda (Let) – ore 09.00

Dom. 04/02/24 – Coppa del mondo/Europei – Bob a due maschile Sigulda (Let) – ore 13.00

SKELETON

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo/Europei – Gara maschile Sigulda (Let) – ore 10.30

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo/Europei – Gara femminile Sigulda (Let) – ore 14.00

SCI ALPINISMO

Ven. 02/02/24 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Villars (Svi)

Sab. 04/01/24 – Coppa del mondo – Staffetta mista Villars (Svi)

SPEED SKATING

Ven. 02/02/24 – 1000 metri donne/uomini; 3000 metri donne e 5000 metri uomini Division B/Division A – streaming su eurosport.it, Discovery+, canale Youtube ISU

Sab. 03/02/24 – 1500 metri uomini; 500 metri donne/uomini; Mass Start uomini Division B – streaming su eurosport.it, Discovery+, canale Youtube ISU

Dom. 04/02/24 – 1500 metri donne; 500 metri uomini; 500 metri donne; Team Sprint uomini Division B – streaming su eurosport.it, Discovery+, canale Youtube ISU

