Calendario Mondiali slittino 2024 oggi in tv: orari 28 gennaio, programma, tv, streaming

Siamo giunti all’ultimo capitolo dei Campionati Mondiali 2024 di slittino che si stanno svolgendo ad Altenberg (Germania). Il budello teutonico si prepara per la giornata conclusiva della 52a edizione della manifestazione iridata per uno spettacolo che proseguirà senza soluzioni di continuità.

Dopo aver messo in archivio le prime due giornate di gare, il programma odierno vedrà le ultime due prove. Alle ore 10.45 andrà in scena il singolo femminile, quindi alle ore 14.00 calerà il sipario con il team relay.

Un anno fa la gara di singolo femminile si trasformò in un festival tedesco con la tripletta Berreiter-Taubitz-Eitberger, mentre la prova a squadre vide la Germania beffare per appena 23 millesimi l’Austria, quindi la Lettonia ebbe la meglio sull’Italia per la medaglia di bronzo.

Come seguire l’evento in tv? I Mondiali di slittino non avranno copertura tv. Si potranno seguire in streaming sul canale YouTube di FIL-Luge.

PROGRAMMA MONDIALI SLITTINO OGGI

Domenica 28 gennaio

Ore 10.45 prima manche singolo femminile

Ore 12.20 seconda manche singolo femminile

Ore 14.00 team relay

DOVE VEDERE IN TV I MONDIALI DI SLITTINO OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube FIL

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse

Foto: LaPresse