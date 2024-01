Calendario Mondiali ciclocross 2024: programma, orari, tv, streaming

Il ciclocross si sposta a Tabor per l’ultimo, grande appuntamento della stagione, il Mondiale. In Repubblica Ceca si assegneranno nel prossimo weekend le maglie iridate per tutto il 2024, sette tra juniores, Under23 ed Elite.

Occhi ovviamente per Mathieu van der Poel, autore di una stagione scintillante, vincendo in numerose occasioni. Il suo obiettivo conclamato di questo inizio di 2024 è di confermare la maglia arcobaleno conquistata ad Hoogerheide. In campo femminile tutti a caccia delle olandesi, Fem van Empel in testa.

Il Mondiale di ciclocross di Hoogerheide si svolgerà dal 2 al 4 febbraio 2024. Eurosport 2, canale 213 di Sky, manderà in onda solo le prove élite, e così sarà anche per i servizi streaming che mandano nell’etere il canale, come SkyGo, NOW e DAZN. Sul sito di Eurosport e su Discovery+ ci sarà invece la messa in onda di tutte le gare a parte il Team Relay.

MONDIALI CICLOCROSS 2024, IL PROGRAMMA

Venerdì 2 febbraio

12.35 Team Relay

Sabato 3 febbraio

11.05 Donne Juniores

12.35 Uomini U23

14.35 Donne Elite

Domenica 4 febbraio

11.05 Uomini Juniores

12.35 Donne U23

14.35 Uomini Elite

MONDIALI CICLOCROSS 2024, DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (solo per le gare Elite)

Diretta streaming: NOW, DAZN, SkyGo (solo gare Elite), Discovery+, Eurosport.it (tutte le gare a parte il Team Relay)

Foto: Rini Kools / Shutterstock.com