Calendario Coppa Italia volley femminile 2024: orari quarti di finale, programma, tv, streaming

Mercoledì 14 gennaio non sarà Champions League, ma il livello dei quarti di finale della Coppa Italia 2024 di volley femminile non ci va certo lontano. Una serata che promette grande spettacolo, con le prime otto al termine del girone d’andata che si sfideranno per cercare l’accesso alla Final Four.

Alle 19.00 aprirà il programma una Savino del Bene Scandicci che si è ripresa bene dalla batosta subita contro Milano. Il primo posto nel girone della massima competizione europea e il ritrovato successi in Serie A1 contro Casalmaggiore ha rialzato il morale delle ragazze di Barbolini. Di fronte a loro ci sarà una Pinerolo in crisi di risultati, dopo una primissima parte di stagione di altissimo livello. Le altre tre partite si giocheranno tutte alle 20.30, con Conegliano-Firenze che sembra il match più scontato. Le Pantere sono ancora imbattute in stagione, alle toscane servirà un vero e proprio miracolo.

La sfida più equilibrata è quella che ospiterà il PalaIgor, dove le ragazze di Novara se la dovranno vedere contro una Chieri mai doma. Coach Bernardi ha dato tanto in avvio alle piemontesi, ma è arrivato il momento di non tremare nelle partite decisive. Chieri continua a stupire in Europa, consolidando il ruolo di quinta forza nel campionato nostrano. Ultima partita che vedrà contrapposte Milano e Roma, con Paola Egonu e compagne nettamente favorite.

Per quanto riguarda la diretta tv le quattro partite dei quarti di finale non si potranno vedere in chiaro, discorso diverso poi per semifinali e finali che saranno trasmesse dalla Rai. Tutti i match di mercoledì 24 gennaio saranno visibili su Volleyball World Tv, per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con l’applicazione.

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2024

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 24 gennaio

Ore 19.00 Savino Del Bene Scandicci vs Wash4green Pinerolo

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Il Bisonte Firenze

Ore 20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Ore 20.30 Allianz Vero Volley Milano vs Aeroitalia Smi Roma

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2024: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Valerio Origo