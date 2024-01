Calendario A1 volley femminile 2024: orari partite 13-14 gennaio, dove vederle in tv e streaming

Altro fine settimana e nuova giornata della Serie A1 2023-2024 di volley femminile, precisamente la sedicesima. Ci si avvia con ampie falcate verso i playoff, con questo weekend che offre due anticipi di sabato, mentre le altre cinque partite andranno in scena la domenica pomeriggio.

Davide Mazzanti va alla caccia della prima vittoria sulla panchina di Trento, e lo farà davanti al proprio pubblico, con una delle ultime occasioni per salire sul treno salvezza, contro Casalmaggiore (17.00). Il piatto forte di giornata va in scena alle 21.00, quando si affronteranno la terza e la seconda della classe: Scandicci contro Milano. Entrambe vengono da un importante filotto di vittorie, all’andata Paola Egonu e compagne si imposero al tiebreak e in Champions le due compagini viaggiano a gonfie vele. Le ragazze di Barbolini hanno l’occasione di superare le meneghine in classifica, per farlo hanno bisogno dei tre punti visto che inseguono a meno due.

Chi può approfittare di questo incrocio è Conegliano, impegnata in uno dei quattro match di domenica alle 17.00. Le Pantere sono ancora imbattute in stagione, e stanno portando avanti un’annata da antologia. La squadra allenata da Santarelli gioca in casa ed è attesa dalla non scontata sfida contro Chieri. Allo stesso orario Firenze va a fare visita a Bergamo, con le ospiti a caccia di punti importanti per rimanere in corsa per i playoff; Vallefoglia ospita Cuneo in un altro scontro importante a metà classifica; e Novara si può riavvicinare ad una delle prime tre in classifica se avrà la meglio di Pinerolo al PalaIgor. Giornata che si chiude con il posticipo delle 19.30 tra Busto Arsizio e Roma.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno due partite visibili in tv. La super sfida di sabato 13 delle 21.00 tra Scandicci e Milano sarà trasmessa su RaiSportHD; mentre domenica 14 alle 19.30 si potrà vedere su SkySport Arena il match tra Busto Arsizio e Roma.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY SABATO 13 E DOMENICA 14 GENNAIO

Sabato 13 ore 17.00 Itas Trentino vs Trasportipesanti Casalmaggiore

Sabato 13.00 ore 21.00 Savino Del Bene Scandicci vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 14 ore 17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Domenica 14 ore 17.00 Volley Bergamo 1991 vs Il Bisonte Firenze

Domenica 14 ore 17.00 Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Honda Olivero S. Bernardo Cuneo

Domenica 14 ore 17.00 Igor Gorgonzola Novara vs Wash4green Pinerolo

Domenica 14 ore 19.30 Uyba Volley Busto Arsizio vs Roma Volley Club – Diretta tv su SkySport Arena

PROGRAMMA SERIA A1 VOLLEY SABATO 13 E DOMENICA 14 GENNAIO: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

TRENTINO-CASALMAGGIORE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

SCANDICCI-MILANO

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CONEGLIANO-CHIERI

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

BERGAMO-FIRENZE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

VALLEFOGLIA-CUNEO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

NOVARA-PINEROLO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

BUSTO ARSIZIO-ROMA

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo Valerio Origo

