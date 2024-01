Calcio, l’Inter spazza via la Lazio per 3-0 a Riyad e sfiderà il Napoli nella finale della Supercoppa Italiana

L’Inter di Simone Inzaghi continua a macinare vittorie su vittorie e travolge la Lazio sul terreno di gioco dell’Al-Awwal Park di Riyad (in Arabia Saudita) nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024 di calcio maschile. 3-0 il punteggio in favore dei nerazzurri, che raggiungono così il Napoli in finale con la possibilità di collezionare il terzo titolo consecutivo nella manifestazione.

Partenza a razzo dei vice-campioni europei in carica, che mettono subito alle corde gli uomini di Maurizio Sarri sfiorando il palo al 7′ con Thuram e trovando il gol del vantaggio dieci minuti più tardi proprio grazie all’attaccante francese su assist di Dimarco. I biancocelesti provano a reagire procurandosi un paio di potenziali occasioni senza però impegnare Sommer e rischiando grosso al 36′ sulla traversa colpita da Barella.

La ripresa si apre con un episodio fondamentale: Pedro colpisce Lautaro Martinez in area e l’arbitro concede il rigore dopo il richiamo del VAR, concedendo a Calhanoglu la chance del raddoppio. Il centrocampista turco è impeccabile dal dischetto e sigla il 2-0 Inter al 50′, ma la capolista della Serie A non si ferma e crea ulteriori palle gol tra cui la traversa di Lautaro al 52′ e un altro tiro dell’argentino a fil di palo.

Il sigillo definitivo arriva all’87’ con la rete di Frattesi in contropiede su assist di Mkhitaryan. Un tocco di mano nega poi a Ciro Immobile il gol della bandiera per la Lazio all’89 ed il match di conclude sullo score di 3-0 in favore dell’Inter. Appuntamento a lunedì sera sempre a Riyad per la finalissima di Supercoppa tra i nerazzurri ed il Napoli di Mazzarri.

Foto: Lapresse