Calcio femminile, le migliori italiane della 13ma giornata di Serie A. Polli spettacolare, Schroffenegger decisiva

È terminata ieri sera la 13ma giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Nel weekend si sono giocate cinque partite e sono arrivati i successi di Inter (contro la Roma), Juventus, Fiorentina e Milan e il pareggio tra Sampdoria e Napoli. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre abbiamo visto all’opera tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questa 13ma giornata.

Elisa Polli (Inter): nell’incredibile vittoria dell’Inter contro la Roma, l’attaccante classe 2000 è riuscita a far vedere tutto il suo valore. Come? Con uno slalom clamoroso che è partito da metà campo e che si è concluso con la magnifica rete del definitivo 2-0. Chapeau.

Marta Mascarello (Milan): c’è stato anche il suo zampino nella vittoria sofferta del Milan contro il Como (3-2). La numero 12 delle rossonere, infatti, ha segnato l’importante rete del momentaneo 2-0, permettendo alle compagne di compiere un importante allungo sulle avversarie prima dell’intervallo.

Katja Schroffenegger (Fiorentina): fondamentale. Non ci sono altre parole per descrivere ciò che ha fatto il portiere della Viola nel match vinto per 3-1 contro Pomigliano. Questo perché la nativa di Bolzano si è prima resa protagonista di due ottime parate tra l’11’ e 12′ sui tiri di Ippolito e poi, soprattutto, ha bloccato il rigore della stessa Ippolito sull’1-1.

Foto: Jonathan Moscrop / Ipa Sport