Biathlon, Lisa Vittozzi torna alla vittoria: “Potenza e forza nel giro finale, avevo in mente un piano”

Lisa Vittozzi ha vinto l’inseguimento di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’azzurra si è imposta nella località tedesca, conquistando il quinto successo a livello individuale nel massimo circuito internazionale itinerante. La sappadina è tornata a imporsi in questo format a distanza di ben cinque anni dall’ultima volta (nel gennaio 2019 a Oberhof) ed è salita sul gradino più alto del podio per la seconda volta in stagione dopo l’affermazione nell’individuale di Oestersund che aveva aperto l’annata agonistica.

La 28enne ha commesso un errore al tiro nella serie di apertura, ma successivamente è stata impeccabile al poligono, è uscita in testa al termine della quarta sessione e poi ha sconfitto in volata la norvegese Ingrid Tandrevold. Grazie al risultato odierno, la nostra portacolori è risalita al terzo posto in classifica generale a 60 punti di distacco da Tandrevold e a 49 da Justine Braisaz Bouchet, alla vigilia dell’attesissimo fine settimana di Anterselva.

Lisa Vittozzi ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “L’anno scorso ho vinto qui nella 15 km e volevo ripetermi. Per me è incredibile, davvero fantastico. Oggi ho avuto la potenza e la forza nel giro finale per fare qualcosa di importante. Nel poligono finale ho mantenuto la calma e nel giro finale sapevo di potermi giocare al meglio le mie carte in volata: ero convinta e avevo chiaro in mente il piano da seguire”.

Foto: Lapresse

