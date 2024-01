Basket, l’Olimpia Milano ospita il Barcellona e va a caccia del colpaccio

Torna in campo domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano e per la ventitreesima giornata dell’Eurolega al Forum d’Assago arriva il forte Barcellona. E dopo il brutto ko subito a Valencia i ragazzi di Ettore Messina sono chiamati all’ennesima sfida da ultima spiaggia per riaprire la corsa playin e per farlo dovrà avere la meglio di una delle migliori squadre d’Europa.

Dopo un periodo non facile, infatti, i catalani sono reduci da quattro successi negli ultimi cinque turni, anche se settimana scorsa è arrivato un netto ko in casa dell’Efes. Il Barcellona, però, dall’altra parte ha perso quattro delle ultime 5 trasferte affrontate e già all’andata ha perso contro Milano. Per Melli e compagni, dunque, la chance di portare a casa uno scalpo importante per riprendere la rincorsa alla top 10.

Milano che attualmente è al tredicesimo posto in classifica, a due vittorie dalla zona play-in, e ha bisogno di un cambio di marcia deciso per provare a non buttare via un’altra stagione europea. Una rimonta non facile, con troppi passi falsi fatti in questi mesi e un mercato che sul parquet ha dimostrato di non essere stato perfetto. Ora, però, poco alla volta Messina sta ritrovando i giocatori persi per infortunio e il coach spera che a pieno organico il roster possa dimostrare il suo valore.

Nel Barcellona occhi puntati su diversi talenti capaci di essere decisivi. A partire dal top scorer Nicolas Laprovittola, autore di 13,4 punti a partita mediamente e 5,6 assist; passando per Jan Vesley, 12,3 punti a partita, ma senza dimenticare anche Willy Hernangomez, 11,4 punti e 4,9 rimbalzi a partita, e Jabari Parker, anche lui in doppia cifra media con 10,7 punti e 4,8 rimbalzi. Insomma, una squadra di assoluta qualità e contro cui Milano dovrà giocare al 100% in fase difensiva e provare a colpire in attacco, con i catalani non sempre perfetti quando non hanno la palla in mano.

Credits: Ciamillo