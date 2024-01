Australian Open, Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano ai quarti di finale nel doppio

Prosegue con profitto l’avventura di Simone Bolelli e di Andrea Vavassori nel tabellone del doppio degli Australian Open 2024. L’emiliano e il piemontese, infatti, si sono imposti contro la coppia formata dal serbo Nikola Cacic e dall’ucraino Denys Molchanov in maniera netta, sullo score di 6-2 6-2. Meno di un’ora per il duo tricolore, che ha espresso un tennis risoluto. Pass, quindi, per i quarti di finale dove ci saranno i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz (n.8 del seeding).

Nel primo set si comprende quasi immediatamente il fatto che Bolelli e Vavassori siano particolarmente centrati. Con risposte efficaci i break arrivano nel terzo e nel quinto game e la gestione dei turni al servizio è autorevole al punto che il 6-2 si concretizza con rapidità e senza incertezze.

Nel secondo set il duo nostrano è decisamente sugli scudi. Con il vento in poppa, i due tennisti del Bel Paese mettono in grave imbarazzo alla battuta i propri avversari e così arrivano due break nei primi tre game che danno un connotato molto chiaro alla frazione. Nessun tentennamento al servizio, invece, per Bolelli e Vavassori che fanno calare il sipario sul 6-2 con estrema autorevolezza.

Leggendo le statistiche, impressionanti i dati con il fondamentale del servizio per i due azzurri: 91% di prime in campo e il 97% dei punti. Con la tranquillità data dalla battuta, anche in risposta le percentuali sono state buone, considerando il 55% dei quindici conquistati rispetto alla seconda dei rivali.

Foto: LaPresse