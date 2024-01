Australian Open: Sara Errani sconfitta all’esordio dall’australiana Hunter

Dopo Lucia Bronzetti, l’Italia perde un’altra sua rappresentante nel tabellone femminile degli Australian Open 2024. A fermarsi all’esordio è Sara Errani, sconfitta in due set dall’australiana Storm Hunter, numero 179 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco.

Una partita nella quale Errani ha mostrato i consueti problemi al servizio, con ben tredici palle break concesse all’avversaria. Hunter ha concluso il match con addirittura 44 vincenti contro i 19 di Errani, che ha commesso meno errori non forzati dell’australiana (13 contro 23).

Match subito in salita per Errani, che nel primo game concede immediatamente tre palle break consecutive. L’azzurra è brava ad annullarle, ma ne arriva una quarta e Hunter riesce ad ottenere il break in apertura. Sarita ha un’occasione per recuperare il break di svantaggio nel quarto gioco, ma non la sfrutta e nel game successivo è Hunter a togliere nuovamente il servizio all’azzurra. Sotto 5-1 Errani ha una reazione, annullando tre set point e recuperando fino al 5-4. Purtroppo la rimonta non si completa e l’australiana chiude la prima frazione sul 6-4.

Purtroppo anche in apertura di primo set Errani perde immediatamente il servizio. La numero 101 del mondo, però, non molla e riesce a recuperare il break di svantaggio nel quarto gioco. La parità dura pochissimo, perchè nel game successivo arriva il nuovo break di Hunter, che poi scappa sul 4-2. Errani difende un’altra palla break, ma nel nono gioco crolla, con Hunter che strappa a zero il servizio all’italiana e chiude sul 6-3, qualificandosi per il secondo turno.

FOTO: LaPresse

