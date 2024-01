Australian Open, Jasmine Paolini e Sara Errani approdano agli ottavi nel doppio a Melbourne

La giornata perfetta per Jasmine Paolini. La toscana, dopo aver ottenuto per la prima volta in carriera l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open in singolare, si è ripetuta nel doppio. La toscana e Sara Errani, infatti, si sono imposte contro la giapponese Shuko Aoyama e la serba Aleksandra Crunic nel tabellone di doppio con lo score di 6-1 7-5.

Una coppia decisamente interessante quella formata da Jasmine e Sarita, pensando soprattutto in ottica olimpica. Le due giocatrici nostrane, infatti, hanno dichiarato apertamente di voler essere al via dei Giochi di Parigi e questo riscontro può confortare. Negli ottavi di finale le due italiane affronteranno il duo Mertens/Hsieh (testa di serie n.2).

Nel primo set la chimica tra Paolini ed Errani si vede quasi subito, con il break nel quarto game. Senza concedere alcun quindici, le nostre portacolori scappano e sanno rintuzzare il tentativo di contro-break nel quinto game (tre chance annullate) delle rivali. Le tenniste del Bel Paese vanno letteralmente in fuga con il secondo break e il 6-1 fa decisamente sorridere.

Nel secondo set c’è la reazione della giapponese e della serba, che ottengono il break nel quarto gioco. Le italiane reagiscono, prima non concretizzando le tre chance di contro-break immediato e poi centrando l’obiettivo nel settimo game. Nel rush finale Paolini ed Errani fanno vedere le cose migliori, piazzando grandi risposte e strappando nuovamente il servizio alle avversarie. Nel dodicesimo game, salvando tre palle del contro-break, arriva il successo per 7-5.

Foto: LaPresse