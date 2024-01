Australian Open 2024: Rublev perfetto con Korda. Vittoria in tre set e accesso agli ottavi

Andrey Rublev conferma la sua straordinaria solidità e si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Il numero cinque del mondo non concede nulla a Sebastian Korda, superando l’americano con il punteggio di 6-2 7-6 6-4 in due ore di gioco. Una prestazione di altissimo livello per il russo, che quando si trova ad affrontare avversari dalla classifica inferiore sbaglia davvero pochissime volte.

Non sono bastati 18 ace a Korda, che ha tenuto pochissimo con la seconda di servizio (appena il 38% dei punti), concedendo anche nove palle break all’avversario. Un Rublev eccellente quando ha servito la prima (83% di punti vinti), chiudendo con 32 vincenti contro i 31 dell’americano.

Rublev ha subito tre palle break in apertura di match, ma Korda si aggrappa alla prima di servizio e al dritto e riesce ad annullarle. L’americano ha poi lui una palla break nel quinto gioco, ma questa volta è Rublev a salvarsi con un servizio vincente. Nel sesto game altra occasione di break per Rublev ed il russo riesce a strappare la battuta all’americano. Il set gira completamente dalla parte del numero cinque del mondo, che poi vola a chiudere sul 6-2, togliendo ancora il servizio all’avversario.

Nel secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio. I due tennisti non concedono davvero nulla nei propri game in battuta e si scivola velocemente verso il tie-break. Korda scappa sul 4-2, ma Rublev riesce a recuperare e si procura un set point sul 6-5. L’americano annulla tutto con un gran dritto, ma nei due punti successivi Korda commette due errori evitabili e Rublev va a chiudere per 8-6.

Il terzo set si sposta quasi subito dalla parte del russo. Il break di Rublev arriva nel terzo gioco, con il numero cinque del mondo che poi scappa sul 3-1 e poi sul 4-2. Korda rischia di crollare definitivamente nel settimo game, ma riesce a salvare due palle break. Rublev comunque non concede più nulla e chiude sul 6-4, staccando il biglietto per gli ottavi di finale.

Adesso per il russo ci sarà una sfida davvero intrigante contro l’idolo di casa Alex De Minaur. Un match che si presenta molto equilibrato e che quasi sicuramente avrà il palcoscenico della Rod Laver Arena in serata. Ricordiamo che l’ottavo tra Rublev e De Minaur è quello che va a incrociare quello di Jannik Sinner, che se la vedrà con il russo Karen Khachanov.

