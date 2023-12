WTA Limoges 2023, Elisabetta Cocciaretto cede nettamente a Erika Andreeva nei quarti di finale

Si ferma ai quarti di finale il percorso di Elisabetta Cocciaretto nel WTA di Limoges (Francia). La marchigiana (n.46 del ranking) è stata sconfitta dalla russa Erika Andreeva (n.120 del mondo) con il punteggio di 6-0 6-2. Un ko pesante per Cocciaretto, mai in grado di contrastare la sua avversaria e in grande difficoltà con il fondamentale del servizio.

Nel primo set la battuta non sorride per nulla alla nostra portacolori, in balia delle risposte profonde della rivale. Andreeva conduce le danze e Cocciaretto non trova il modo per arrestare l’incedere della russa. Una reazione d’orgoglio c’è nel quinto game, quando Elisabetta si crea due chance per il parziale contro-break, ma non c’è concretezza. Il bagel arriva inesorabilmente.

Nel secondo set la tennista del Bel Paese tenta di partire forze, ma le due palle break iniziali non vengono sfruttate. Di contro, Andreeva è chirurgica nel gioco successivo, andando sul 2-0. La n.46 del mondo riesce finalmente a strappare il servizio all’avversaria, creandosi quattro chance per essere finalmente in vantaggio nel quinto game. I quattro break point rimangono però sulla carta e la partita di Cocciaretto finisce lì, perché la russa infila una serie di quattro game consecutivi (6-2).

Leggendo le statistiche, è emblematico il 39% dei punti vinti con la prima di servizio da Elisabetta. Per la russa c’è stato invece un più abituale 60% che le ha dato maggior solidità.

