VIDEO Thomas Ceccon squalificato per la seconda volta! Era stato il migliore nelle semifinali dei 100 misti a Otopeni

Un’esperienza anche questa per Thomas Ceccon. Gli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania) erano già stati vissuti da parte del campione nostrano in maniera un po’ diversa. Un impegno in gare differenti, dopo le fatiche di uno scorcio di stagione intenso, che aveva previsto la Coppa del Mondo e gli Assoluti invernali a Riccione. Meglio tirare un po’ il fiato e divertirsi in alcune specialità, come i misti, dando un contributo alle staffette.

Le intenzioni dell’allievo di Alberto Burlina erano queste, ma il divertimento nel gareggiare, a livello individuale, non c’è stato. Sì, perché sono arrivate due squalifiche nei 100 e nei 200 misti, prove nelle quali le possibilità di imporsi non mancavano. Nel primo caso a costare caro a Ceccon è stato il tocco ai 125 metri a una mano e non a due nella virata a rana. Oggi, la sanzione è stata motivata dai giudici per la gambata a delfino nella virata dorso-rana.

Un vero peccato visto che Thomas, con irrisoria facilità, aveva ottenuto un crono da 52.14, il miglior del lotto dei qualificati alla Finale di domani. Purtroppo poi la decisione dei giudici è stata quella descritta e all’azzurro non resta che prendere atto della situazione e voltare pagina.

Di seguito il video della gara:

VIDEO THOMAS CECCON SQUALIFICATO 100 MISTI OTOPENI

Foto: LaPresse