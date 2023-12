VIDEO Rafael Nadal si allena con Holger Rune a Brisbane: lo spagnolo impressiona alla Pat Rafter Arena

Senza perdere tempo. Rafael Nadal è giunto in queste ore in Australia, per la precisione a Brisbane, dove è l’osservato speciale dell’ATP250. Il fuoriclasse spagnolo, costretto a stare lontano dal massimo circuito internazionale del tennis per un anno a causa di problemi fisici, non ha alcuna intenzione di giocare solo per onor di firma. Nadal ha fatto vedere una condizione decisamente confortante nel corso degli allenamenti e si appresta a vivere l’esperienza nella terra dei canguri con ambizione.

Un evento con un roster di partecipanti di primissimo livello. Basti pensare al danese Holger Rune, al bulgaro Grigor Dimitrov, agli americani Ben Shelton e Sebastian Korda, ai russi Aslan Karatsev e Roman Safiullin e allo scozzese Andry Murray. Un main draw di cui fa parte anche Matteo Arnaldi, desideroso di far bene e dare seguito alla propria ascesa in classifica.

Ebbene Nadal ha subito indossato la tenuta da campo, picchiando come se non ci fosse un domani contro Rune e mettendo in mostra dei colpi davvero notevoli per precisione e potenza. Un training, di scena sul campo della Pat Rafter Arena, che ha dato seguito alle considerazioni fatte sul conto del campione maiorchino.

