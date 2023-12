VIDEO Dominik Paris vince la discesa della Val Gardena: capolavoro epico oltre due decenni dopo Ghedina

Dominik Paris si è reso protagonista di una splendida discesa libera in Val Gardena e ha vinto la gara valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse italiano aveva sempre faticato sulla mitica Saslong, ma oggi è riuscito a esaltarsi fin dalle prime battute, ha addomesticato il tratto più impervio ed è riuscito a trionfare in maniera perentoria con il tempo di 1:59.84. L’altoatesino ha fatto festa sulle nevi di casa e ha messo le mani sulla 22ma vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante.

Dominik Paris è tornato al successo nel massimo circuito internazionale itinerante dopo più di un anno e mezzo: l’ultima affermazione risaliva al 5 marzo 2022 nella discesa di Kvitfjell. Il 34enne ha preceduto di 44 centesimi il norvegese Aleksander Kilde e di 60 centesimi lo statunitense Bryce Bennett, facendo capire di poter lottare per la conquista della Sfera di Cristallo di specialità. Di seguito il VIDEO della vittoria di Dominik Paris nella discesa della Val Gardena.

VIDEO DOMINIK PARIS VINCE LA DISCESA DELLA VAL GARDENA

Foto: Lapresse