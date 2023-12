United Cup 2024, Renzo Furlan guiderà l’Italia: il tecnico di Jasmine Paolini nel ruolo di capitano

Dal 29 dicembre al 7 gennaio andrà in scena la seconda edizione della United Cup, competizione tennistica a squadre che accompagnerà la fine del 2023 e l’inizio del 2024 in Australia. I match si terranno alla Rac Arena di Perth e alla Ken Rosewall di Sydney. Una competizione che vedrà 18 compagini al via. La rassegna prevede delle novità rispetto a quanto accaduto in precedenza. Assisteremo a due match di singolare (uomini e donne) e a un doppio misto, a differenza di quanto è accaduto nella prima edizione (quattro singolari e il doppio).

Ai nastri di partenza risponderà presente anche l’Italia: Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino tra gli uomini e Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelle tra le donne comporranno il roster nostrano.

Gli azzurri fanno parte del Gruppo D con Francia e Germania. Di conseguenza, ci saranno tennisti di qualità da affrontare come Angelique Kerber, reduce dalla gravidanza e nuovamente protagonista nel contesto in cui vinse il primo Slam (Australian Open 2016) in carriera, e Alexander Zverev tra le fila tedesche, mentre Adrian Mannarino e Caroline Garcia saranno i riferimenti della formazione transalpina. Gli incontri si disputeranno a Sydney.

A guidare la selezione italiana ci sarà il tecnico di Paolini, Renzo Furlan. Il coach veneto andrà a occupare il posto che nell’edizione precedente fu ricoperto da Vincenzo Santopadre, in quel periodo allenatore di Matteo Berrettini. Un grande lavoro quello fatto da Furlan nell’ultimo anno con Jasmine, tale da consentire alla giocatrice toscana di entrare in top-30 nel ranking WTA.

