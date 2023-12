United Cup 2024, Polonia-Brasile 3-0: Iga Swiatek e Hubert Hurkacz a segno a Perth

Tutto come da copione nell’ultima sfida di giornata della seconda giornata della United Cup 2024. A Perth (Australia) si è tenuta la sfida tra Brasile e Polonia, valida per il Gruppo A. I polacchi hanno confermato i favori del pronostico e si sono imposti per 3-0.

Nei due singolari sono arrivate le attese vittorie di Iga Swiatek e di Hubert Hurkacz. La n.1 del mondo si è imposta in maniera netta per 6-2 6-2 contro Beatriz Haddad Maia (n.11 WTA). Un match a senso unico in cui si è subito compreso quanto la condizione di Iga fosse quella giusta. Grande continuità per Swiatek in tutti i fondamentali e niente da fare per la sudamericana.

Ben più complicata l’affermazione di Hurkacz, al cospetto di un Thiago Seyboth Wild (n.79 del mondo) ispirato. Il brasiliano, andando avanti di un set (7-6 (4)), ha costretto Hubi (n.9 ATP) agli straordinari. Il polacco, pur sotto di un set, non si è scomposto e facendo valere i suoi punti di forza (servizio e potenza da fondo) ha ribaltato la situazione con il punteggio di 6-2 6-3.

Sfida in ghiaccio e doppio misto utile per andare a definire le dimensioni del successo della Polonia. Ebbene, i due singolaristi (Swiatek e Hurkacz) hanno dato seguito a quanto fatto vedere, regolando Haddad Maia/Melo sullo score di 6-4 6-3.

Foto: LaPresse

