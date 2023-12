United Cup 2024: Novak Djokovic domina all’esordio contro Zhang e la Serbia va 1-0

Tutto facile per Novak Djokovic nel suo primo impegno ufficiale della nuova stagione. Dopo aver perso in esibizione qualche giorno fa contro Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo ha dominato all’esordio in United Cup contro il cinese Zhizhen Zhang in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco, regalando il primo punto alla sua nazionale.

Un ottimo Djokovic al servizio, visto che il serbo non ha concesso nemmeno una palla break. Sono sette gli ace per il numero uno del mondo, ottenendo l’86% dei punti quando ha servito la prima. Rendimento bassissimo, invece, con la seconda per il cinese, che ha vinto appena il 32% dei punti.

C’è equilibrio in avvio di match anche se Zhang deve difendere una palla break nel quarto gioco. Djokovic, però, alza il proprio livello e nel sesto game riesce a strappare a zero il servizio all’avversario. Il numero uno del mondo non concede occasioni a Zhang e va a chiudere sul 6-3.

Il monologo del serbo prosegue anche nel secondo set. Djokovic ottiene subito il break in apertura e poi lo raddoppia nel terzo gioco, portandosi sul 4-0. Zhang non riesce assolutamente ad impensierire Djokovic, che al terzo match point chiude i conti con il settimo ace.

Tra poco scenderanno in campo Qinwen Zheng, numero quindici del mondo, ed Olga Danilovic, 119 del ranking. La cinese è sicuramente favorita contro la serba e quindi gli asiatici si giocherebbe tutto al doppio decisivo e una vittoria darebbe la certezza alla Cina di passare il turno al primo posto.

FOTO: LaPresse

