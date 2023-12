United Cup 2024: Italia sfavorita con la Germania di Zverev e Kerber, ma Sonego e Paolini possono provarci. E il doppio...

L’inizio di un percorso. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia), domani dalle 07.30 italiane (diretta tv su SuperTennis), inizierà il cammino dell’Italia nella United Cup 2024. La competizione a squadre per nazioni darà il via alla stagione tennistica internazionale e nella terra dei canguri gli azzurri vorranno rispondere presente.

La formazione guidata da Renzo Furlan affronterà la Germania nel primo impegno del Gruppo D, mentre il 3 gennaio sarà la volta della Francia. Iscritti tra le fila azzurre Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino tra gli uomini e Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli tra le donne. A Sonego e a Paolini, salvo sorprese, spetterà il compito di giocare i due match di singolare, mentre nel doppio misto si vedrà.

Sonny sarà chiamato alla sfida più difficile, contro Alexander Zverev (n.7 ATP). Sascha è stato protagonista di una grande annata che l’ha visto qualificarsi alle ATP Finals di Torino, dopo il gravissimo infortunio nella semifinale del Roland Garros 2022 contro Rafa Nadal. Sarà dura per il piemontese fronteggiare il nativo di Amburgo che con la combinazione servizio-rovescio sa essere letale, specialmente sull’hard. Due i precedenti e in entrambe le circostanze è stato Zverev a spuntarla: successi nel 2021 a Montecarlo per 6-3 6-3 e nei quarti dell’ATP500 di Dubai del 2023 con lo score di 7-5 6-4.

Sonego dovrà fare appello alle sue qualità, in primis servizio e diritto, andando a pungolare spesso il tedesco sul lato destro del proprio campo, costringendolo a complicati recuperi in corsa. In alternativa, mettere in atto delle variazioni di ritmo, come le smorzate, tali da mettere in difficoltà Zverev negli spostamenti in avanzamento.

Discorso diverso per Jasmine che affronterà Angelique Kerber. L’ex n.1 WTA farà il suo ritorno ufficiale in campo dopo la gravidanza. La toscana viene da una stagione di grande crescita, che l’ha portata in top-30 nella classifica mondiale. Paolini dovrà sfruttare il proprio feeling agonistico, rispetto a un’avversaria che un po’ potrà far fatica per la lunga inattività, anche se in Australia ha spesso giocato alla grande. Il pensiero va al suo primo successo Slam, negli Australian Open del 2016. Non ci sono precedenti tra le due e questo darà ulteriore interesse alla sfida.

Punti di domanda ci saranno in chiave doppio misto e da capire cosa faranno i due capitani Furlan e Torben Beltz, se andranno a privilegiare le qualità dei singolaristi oppure se si farà affidamento su chi ha maggiori attitudini al format. Nelle decisioni da prendere bisognerà tener conto anche delle riserve energetiche a propria disposizione.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA UNITED CUP 2024

Sabato 30 dicembre (orari italiani)

07.30 Italia vs Germania alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia)

Jasmine Paolini vs Angelique Kerber

Non prima delle 09.00

Lorenzo Sonego vs Alexander Zverev

A seguire

Doppio misto con formazioni da comunicare

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...