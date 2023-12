Chi è Hamad Medjedovic: il vincitore delle NextGen su cui ha investito Novak Djokovic

Il nome nuovo del tennis internazionale è Hamad Medjedovic. Il serbo si è imposto ieri nella ATP NextGen Cup battendo all’ultimo atto il favorito numero uno Arthur Fils sciorinando un gioco solido e quadrato, confermando tutti i miglioramenti messi sul piatto durante tutta l’ultima stagione.

Una crescita che viene rispecchiata anche dalla sua classifica. Partendo fuori dalle prime 250 posizioni delle classifiche mondiali, il giovane serbo ha iniziato a mettere le marce alte sin da marzo, con il successo nel challenger di Szekesfehervar, a cui hanno fatto seguito le vittorie a Mauthausen e a Manacor. Ma anche nel circuito maggiore si è fatto spazio: prima gli accessi in tabellone al Roland Garros e a Wimbledon, poi le due semifinali a Gstaad, battendo giocatori di rango come Zhang Zhizhen, Dominic Thiem e Yannick Hanfmann, e ad Astana, superando tra gli altri Jiri Lehecka e arrendendosi solo al tiebreak del terzo set a Sebastian Korda.

Il suo nome è uno di quelli da attenzionare nel 2024, in cui vorrà imporsi all’attenzione di tutti. Magari non estremamente talentuoso, ma parecchio solido da fondocampo. Magari un Novak Djokovic: colui che gli ha dato una grossa, grossissima mano per arrivare fino a questo punto, che lo ha coltivato sin dalla preadolescenza fino a farlo diventare un possibile protagonista del tennis mondiale.

Storia nota che il numero 1 al mondo ha aiutato il giovane Medjedovic a muovere i primi passi nel circuito, tecnicamente ma soprattutto economicamente. Nole ha preso il suo connazionale sotto la sua ala in tenera età: un rapporto nato dopo una discussione tra il padre Eldin e lo stesso fenomeno del tennis, che se ne uscì con una frase che fa capire tutto: “Che tipo di persona sarei se non aiutassi i bambini che se lo meritano, che amano il tennis? Domani, quando Hamad avrà successo, prenderai anche qualcuno che aiuterai”.

Djokovic ha pagato tutte le spese del 2021 del suo giovane protetto, permettendogli di viaggiare in giro per il mondo. Per un tennista che vive ancora nel sottobosco del panorama mondiale è un aiuto importantissimo, poiché molti giocatori non riescono ad avere, più che il talento, la forza economica per emergere davvero. Hamad Medjedovic ora ce l’ha fatta, e potrà ripagare la scommessa di Nole. Che magari, oltre ai trofei, potrà appuntarsi sul petto anche il gagliardetto di aver trovato il suo successore.

