Tuffi, Diving Meet Madrid 2023: successo di Larsen/Timbretti Gugiu, podi per Bertocchi e Tocci

Il Diving Meet 2023 di tuffi, andato in scena a Madrid, in Spagna, ha riservato all’Italia ben tre podi: successo per la coppia composta da Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu, secondo posto per Elena Bertocchi, terza piazza per Giovanni Tocci.

Nella piattaforma sincro da 10 metri maschile affermazione di Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene) ed Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006), i quali vincono con lo score di 361.17 punti, battendo i tedeschi Tom Waldsteiner e Luis Avila Sanchez, secondi con 356.79, a 4.38 dagli azzurri.

Nel trampolino individuale da 3 metri femminile piazza d’onore per Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), la quale totalizza 291.45 punti, nella gara vinta dalla svizzera Michelle Heimberg, prima con 300.45 ed un margine di 9.00 sull’italiana.

Nel trampolino individuale da 3 metri maschile sale sul gradino più basso del podio Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza), terzo con 408.30 punti nella gara vinta dal tedesco Mortiz Wesemann con 446.50 e nella quale si classifica sesto Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene) con 376.25.

