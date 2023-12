Contributi Federazioni sportive 2024: incremento del 6,7%; meno soldi al calcio, di più a volley e atletica

Sport e Salute ha assegnato i contributi ordinari alla Federazioni Sportive per il 2024. La somma complessiva è pari a 315,7 milioni di euro, distribuita ai singoli enti seguendo i criteri di meritocrazia, trasparenza e innovazione, come prevedono i nuovi indirizzi dettati dal Ministero per lo Sport e i Giovani guidato da Andrea Abodi.

L’importo è superiore del 6,7% rispetto a quello del 2023 e sarà distribuito in questo modo: 289,3 milioni alle Federazioni Sportive Nazionali (+5,8%), 18,1 milioni agli Enti di Promozione Sportiva (+25%), 3,2 milioni alle Discipline Sportive Associate (+11%), 900 mila euro alle Associazioni Benemerite (+29%) e 4,2 milioni ai Gruppi Sportivi Militari e Corpi Civili dello Stato (+25%). Sono stati introdotti elementi innovativi per la comparazione delle attività delle Federazioni, grazie ad una logica che si basa sui risultati, sull’efficacia gestionale e sul ritorno in termini di crescita del sistema sportivo tutto.

Come spiega Sport e Salute, “per il 2024 è stato garantito un equilibrio tra l’esigenza di tutelare la pianificazione finanziaria, trattandosi dell’ultimo anno del triennio olimpico, e la volontà di premiare il merito. Proprio con l’obiettivo di bilanciare queste due esigenze, il modello di assegnazione delle risorse 2024 alle Federazioni si basa su due round, distinti ma convergenti“.

Si precisa che “il primo round, in linea con i criteri adottati per l’esercizio 2023, attribuisce un peso del 60% ai risultati di alto livello, del 30% ai volumi di attività sportiva gestita e del 10% sull’investimento delle risorse federali nelle attività sportive. Per il 2024 si è inteso rivedere il meccanismo di solidarietà in un’ottica meritocratica, introducendo il “floor” al -5%. Il secondo round introduce nuovi parametri, che misurano e valorizzano l’efficienza organizzativa, sostenendo l’attività sportiva a tutti i livelli“.

L’importo maggiore è sempre dato al calcio con 35,8 milioni di euro, ma in calo dell’1,04%. Al secondo posto il volley con 16,5 milioni e una crescita del 13,37%. In terza posizione l’atletica con 15,15 milioni e un aumento del 16,78%. A seguire il nuoto (14,78 milioni, +10,25%) e la Federazione degli sport invernali (12,66 miliini, +9,57%). Cresce anche il tennis (+12,22% per 12,2 milioni), sopra il muro dei 10 milioni anche il basket (10,2 milioni, +7,76%). Si fermano appena sotto il ciclismo (9,8 milioni) e la scherma (9,3 milioni).

CONTRIBUTI FEDERAZIONI SPORTIVE 2024

1. FIGC (calcio) 35.852.942 euro, -1,04% rispetto al 2023

2. FIPAV (volley) 16.518.286 euro, +13,37% rispetto al 2023

3. FIDAL (atletica) 15.151.029 euro, +16,78% rispetto al 2023

4. FIN (nuoto) 14.782.883 euro, +10,25% rispetto al 2023

5. FISI (sport invernali) 12.665.350 euro, +9,57% rispetto al 2023

6. FITP (tennis e padel) 12.196.787 euro, +12,22% rispetto al 2023

7. FIP (basket) 10.197.818 euro, +7,76% rispetto al 2023

8. FCI (ciclismo) 9.819.281 euro, +1,64% rispetto al 2023

9. FIS (scherma) 9.309.294 euro, +11,39% rispetto al 2023

10. FGI (ginnastica) 8.767.083 euro, +3,21% rispetto al 2023

11. FIJILKAM (judo, lotta, karate) 8.280.355 euro, +1,54% rispetto al 2023

12. FITAV (tiro a volo) 6.991.939 euro, -3,7% rispetto al 2023

13. FISG (sport del ghiaccio) 6.954.240 euro, +9,57% rispetto al 2023

14. FIC (canottaggio) 6.300.164 euro, +1,13% rispetto al 2023

15. FIR (rugby) 5.967.045 euro, +0,64% rispetto al 2023

16. FIV (vela) 5.655.585 euro, -1,23% rispetto al 2023

17. FISE (sport equestri) 5.611.254 euro, +8,01% rispetto al 2023

18. FPI (boxe) 5.531.768 euro, -0,71% rispetto al 2023

19. FIBS (baseball e softball) 5.110.138 euro, -1,18% rispetto al 2023

20. FIPE (pesistica) 4.973.881 euro, +16,8% rispetto al 2023

21. FMI (motociclistica) 4.910.167 euro, +8,79% rispetto al 2023

22. FITARCO (tiro con l’arco) 4.893.063 euro, -2,93% rispetto al 2023

23. FICK (canoa e kayak) 4.738.208 euro, +2,95% rispetto al 2023

24. FITA (taekwondo) 4.682.157 euro, +14,09% rispetto al 2023

25. FISR (sport rotellistici) 4.493.139 euro, +16,49% rispetto al 2023

26. FIPM (pentathlon) 4.487.047 euro, +13,51% rispetto al 2023

27. FIPSAS (pesca sportiva e attività subacquee) 4.347.730 euro, +1,07% rispetto al 2023

28. FIG (golf) 4.330.244, +4,95% rispetto al 2023

29. UITS (tiro a segno) 4.104.791, -1,11% rispetto al 2023

30. FIB (bocce) 3.647.294 euro, +2,47% rispetto al 2023

31. FISW (sci nautico e wakeboard) 3.107.068 euro, +6,49% rispetto al 2023

32. FITeT (tennistavolo) 3.096.670 euro, +1,31% rispetto al 2023

33. FIGH (pallamano) 3.060.197 euro, -1,89% rispetto al 2023

34. FIH (hockey) 2.963.225 euro, +0,41% rispetto al 2023

35. FITri (triathlon) 2.852.380 euro, -2,94% rispetto al 2023

36. FIBa (badminton) 2.699.293 euro, +1,48% rispetto al 2023

37. FIDS (danza sportiva) 2.414.708 euro, +5,39% rispetto al 2023

38. FASI (arrampicata sportiva) 2.400.050 euro, +35,57% rispetto al 2023

39. FIM (motonautica) 2.050.899 euro, +2,3% rispetto al 2023

40. FIDASC (armi sportive da caccia) 1.580.843 euro, +9,98% rispetto al 2023

41. FIGS (squash) 1.269.112 euro, +0,08% rispetto al 2023

42. FISBB (biliardo e bowling) 906.011 euro, +67,78% rispetto al 2023

42. FK (federkombat) 623.427 euro, +94,21% rispetto al 2023

Foto: Grana/FIDAL

