Tiro a volo: Jessica Rossi in nomination per la categoria femminile dello “Shooter of the Year”

Un altro segnale della grande annata del trap italiano all’interno del panorama internazionale del tiro a volo planetario. Jessica Rossi infatti è stata inserita nella lista delle nominations femminili per l’importante premio di “Shooter of the Year” 2023.

L’azzurra, che quest’anno si è messa al collo la medaglia d’argento ai Mondiali Assoluti di tiro, fa parte di una lista di 16 selezionate, sia tiratrici a volo sia tiratrici a segno, scelte dalla federazione internazionale (ISSF) per un riconoscimento che vedrà le sue votazioni chiudersi il prossimo 29 dicembre e che poi vedrà le premiazioni in occasione della Coppa del Mondo de Il Cairo, che si terrà dal 24 gennaio all’1 febbraio in Egitto.

L’elenco delle candidate al femminile (16): Jessica Rossi (Italia – tiro a volo), Danka Bartekova (Slovacchia – tiro a volo), Nina Christen (Svizzera – tiro a segno), Jeanette Hegg Duestad e Jenny Stene (Norvegia – tiro a segno), Sixuan Feng, Qiongyue Zhang, Jiayu Han, Xue Li e Ranxin Jiang (Cina – tiro a segno ), Anna Korakaki (Grecia – tiro a segno), Veronika Major (Ungheria – tiro a segno), Seonaid McIntosh (Gran Bretagna – tiro a segno), Assem Orynbay (Kazakistan – tiro a volo), Doreen Vennekamp (Germania – tiro a segno), Dania Jo Vizzi (Stati Uniti – tiro a volo).

L’elenco dei candidati al maschile (18), nei quali non figura nessun atleta italiano: Clement Bessaguet (Francia – tiro a segno), Giovanni Cernogoraz (Croazia – tiro a volo), Yuehong Li, Yukun Liu e (Cina – Tiro a segno), Jan Lochbihler (Svizzera – tiro a segno), Azmy Mehelba (Egitto – tiro a volo), Damir Mikec (Serbia – tiro a segno), Efthimios Mitas (Grecia – tiro a volo), Petr Nymbursky e Jiri Privratsky (Repubblica Ceca – tiro a segno), Naoya Okada (Giappone – tiro a segno), Zalan Pekler e Istvan Peni (Ungheria – tiro a segno), Florian Peter e Christian Reitz (Germania – tiro a segno), Alexander Schmirl (Austria – tiro a segno).

Foto: Lapresse

