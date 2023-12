Teqball, i podi finali dei Mondiali 2023: premi in denaro altissimi per i vincitori

A Bangkok (Thailandia) sono andati in scena i Mondiali di teqball, disciplina sempre più in espansione a livello globale in cui due giocatori danno vita a scambi con un pallone da calcio su un tavolo curvo simile a quello utilizzato nel tennistavolo. Gli atleti si sono sono dati battaglia per un montepremi complessivo di ben 250.000 dollari statunitensi, cifra decisamente rimarchevole e che testimonia le potenzialità commerciali di questo sport.

Il polacco Adrian Duszak ha trionfato nell’individuale maschile. Il numero 3 del ranking internazionale è finalmente riuscito a vincere in campo iridato dopo i terzi posti del 2018 e del 2021 e le medaglie d’argento del 2019 e del 2022. Il 28enne ha sconfitto in finale il rumeno Apor Gyorgydeak, 23enne che aveva giganteggiato agli ultimi Mondiali e ai recenti European Games, con il punteggio di 2-0 (12-10; 12-9). Il podio è stato completato dal francese Hugo Rabeux, che ha regolato il danese Brian Mengel Thomsen per 2-0 (12-6; 12-3). Il nostro Arovetto Lombardi si è fermato agli ottavi di finale, sconfitto dal belga Jonathan Coquelle (poi vittima di Gyorgydeak al turno successivo) con il punteggio di 2-0 (12-6; 12-7).

La brasiliana Rafaella Fontes Gimenez ha invece giganteggiato nell’individuale femminile. La 21enne ha migliorato il terzo posto della passata edizione, sconfiggendo in finale la padrona di casa Jutatip Kuntatong per 2-0 (12-8; 12-10). La medaglia di bronzo è andata al collo della rumena Kinga Barabasi, che ha avuto la meglio sulla statunitense Carolyn Greco per 2-0 (12-11; 12-5). Non c’erano italiane in gara.

Per quanto concerne i doppi, invece, tra gli uomini hanno fatto festa gli ungheresi Csaba Banyik e Balazs Katz, capaci di regolare i brasiliani Rodrigo Bento e Matheus Ferraz per 2-0 (12-4; 12-7). Medaglia di bronzo al collo dei thailandesi Phakpong Dejaroen e Boonkoom Tipwong, che hanno battuto i serbi Bogdan Marojevic e Nikola Mitro per 2-1 (12-10; 7-12; 12-8).

Tra le donne hanno alzato il trofeo le thailandesi Suphawadi Wongkhamchan e Jutatip Kuntatong, che hanno battuto le ungheresi Petry Pechy e Nora Vicsek per 2-0 (12-8; 12-6). Terzo posto per le brasiliane Vania Moraes Da Cruz ed Ester Viana Mendes, capaci di sconfiggere le statunitensi Carolyn Greco e Kimberly Baker per 2-0 (12-11; 12-5). Nel doppio misto sigillo dei thailandesi Suphawadi Wonghamchan e Phakpong Dejaroen, che hanno surclassato i brasiliani Vania Moraes e Leonardo Lindos per 2-0 (12-4; 12-9). Bronzo per gli ungheresi Csaba Banyik e Krisztina Acs contro i polacchi Marek Pokwap e Alicja Bartnicka (2-1).

Foto: European Games