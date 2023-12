Tennis, perché Carlos Alcaraz avrà una grande occasione in Australia: il trono di Djokovic è nel mirino

A fine gennaio 2024 potrebbe cambiare la vetta del ranking ATP: i 2000 punti in palio agli Australian Open, uniti agli scarti relativi ai risultati dell’anno precedente, potrebbero vedere in corsa tre tennisti per il numero 1 delle classifiche mondiali.

Il serbo Novak Djokovic, attualmente in vetta con 11245 punti, ne scarterà 2250 a gennaio, ovvero quelli relativi alle vittorie degli Australian Open 2023 e di Adelaide I 2023, ripartendo così da quota 8995 punti, ai quali però andranno aggiunti quelli che il serbo conquisterà nella United Cup 2024 (massimo 500).

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, momentaneamente secondo con 8855 punti, non avrà scarti a gennaio, in quanto lo scorso anno, essendo infortunato, saltò gli Australian Open, tornando in campo soltanto a metà febbraio: l’iberico virtualmente potrà iniziare la corsa in Oceania a 140 punti da Djokovic.

Il russo Daniil Medvedev, in questo momento terzo a quota 7600, scarterà il prossimo mese 90 punti degli Australian Open 2023 e 90 di Adelaide I 2023, con quest’ultimo torneo che verrà sostituito con i 45 punti di Shanghai 2023: il russo ripartirà a Melbourne da quota 7465, quindi potrebbe essere in corsa per il numero 1 ATP.

Qualora Djokovic non dovesse incassare tutti i 500 punti potenziali in palio nella United Cup, raccogliendone meno di 470, infatti il russo resterebbe a meno di 2000 punti di distacco dal serbo. Verosimilmente, però, a Melbourne, il duello per la vetta del ranking sarà tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...