Tennis, Marta Kostyuk rifiuta di giocare contro Mirra Andreeva a Bourg-de-Péage: cosa è accaduto in Francia

Gli echi del conflitto bellico in Ucraina si fanno sentire. Sono settimane particolari nel mondo dello sport, specie dopo la decisione del CIO di aprire agli atleti russi e bielorussi in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Reazioni ve ne sono state e alcune anche molto dure come quella del nuotatore ucraino Mykhailo Romanchuk, che ha parlato chiaramente di “Vergogna”.

A questo proposito, un episodio c’è stato nella finale del Negometal Open, esibizione a Bourg-de-Péage, in Francia, dove era previsto l’incrocio tra la giocatrice ucraina Marta Kostyuk e la russa Mirra Andreeva. Ebbene Kostyuk ha deciso di non scendere in campo e quindi di non affrontare la rivale. La sedicenne, n.57 WTA, è stata dichiarata vincitrice e a beneficio del pubblico si è assistito a un incontro assai inusuale tra Andreeva e il 23enne Yanis Ghazouani Durand, numero 1145 ATP, che rappresenta il club dove si è tenuto il torneo. Si è imposto quest’ultimo con lo score di 7-5 6-2.

Come riportato sul sito di SuperTennis dal collega Alessandro Mastroluca, il giornalista Xavier Coffin ha pubblicato sul suo profilo Twitter una ricostruzione dei fatti. In origine, avrebbe dovuto essere Donna Vekic a cimentarsi in questo evento e Kostyuk avrebbe accettato di scendere in campo nell’atto conclusivo, nella consapevolezza di affrontare una tra Andreeva e Gracheva (russa naturalizzata francese).

In un primo momento l’ucraina aveva chiarito che non avrebbe stretto la mano alla sua avversaria e successivamente, su pressioni esterne, ha scelto di non giocare. Per questo gli organizzatori si sono visti costretti a trovare un’alternativa, non potendo fare affidamento su Gracheva che aveva già lasciato la città. E quindi è andata in scena la sfida descritta.

Bourg de Peage BOTS (supposedly WS) F: Y. Ghazouani Durand d. M. Andreeva 7-5, 6-2. pic.twitter.com/I1JFnNxaGh — eretzsportmed6 (@eretzsportmed6) December 17, 2023

Foto: LaPresse