Tennis, Luca Nardi e l’obiettivo top-100: allenamenti con Sinner ad Alicante e nuova collaborazione con Galimberti

Lavori in corso. Luca Nardi ha concluso la sua stagione da n.118 del ranking ATP. Il pesarese aveva in mente di entrare in top-100 in questo 2023 e una stagione fatta di alti e bassi non gli ha permesso di centrare l’obiettivo. Per questo, al fine di compiere uno step in avanti, il classe 2003 ha stretto un accordo con Giorgio Galimberti e il suo staff per dare vita a un connubio in cui si cercherà di far fiorire uno dei talenti del movimento tennistico italiano.

Come raccontato in un’intervista su SuperTennis, i tratti caratteristiche della preparazione di Nardi riguarderanno la preparazione fisica, il servizio e i colpi di inizio gioco. In sostanza, un lavoro in tutte le aree per far sì che alle qualità tecniche di Nardi segua la dovuta consistenza. In un tennis che va sempre di più verso una predominanza atletica, essere carenti in questo non può consentire un’evoluzione.

Per questo l’occasione di effettuare la preparazione off-season ad Alicante (Spagna) con Jannik Sinner è sicuramente un’occasione di crescita per il 20enne nostrano. L’altoatesino, dal punto di vista della dedizione nell’allenamento, è un esempio senza se e senza ma. Di conseguenza, Nardi potrebbe giovarsi di questo nella prosecuzione del suo percorso.

Come precisato da Galimberti, il target top-100 è in cima alla lista, ma non lo si vive come un’ossessione. La massima attenzione del tecnico italiano è relativa al gioco del suo pupillo. Un miglioramento da questo punto di vista si traduce in guadagno di posizioni in classifica. Lo vedremo in azione nel Challenger di Canberra (31 dicembre-6 gennaio) a precedere le qualificazioni degli Australian Open. Si cercherà di entrare nel main draw e poi da lì comprendere il da farsi.

