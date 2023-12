Tennis, la stagione è finita? C’è un italiano che scala la classifica con 2 tornei in una settimana

La stagione del grande tennis si è ormai conclusa da un paio di settimane e bisogna ancora aspettare una dozzina di giorni per assistere ai primi incontri ufficiali della nuova annata agonistica. Il circuito ATP è andato in vacanza per un brevissimo periodo, ma nel frattempo si continua a giocare a livello ITF e alcuni giocatori ne stanno approfittando per scalare posizioni in classifica.

Samuel Vincent Ruggeri sta proprio facendo la differenza da questo punto di vista e ha scalato ben 16 posizioni nel ranking ATP negli ultimi sette giorni: al momento occupa il 324mo posto (best ranking) con 146 punti all’attivo, la top-300 si trova a 19 lunghezze di distacco. Il 21enne italiano ha infatti conquistato due tornei nel giro di una settimana, entrambi a Sharm El Sheikh.

Il 21enne di Alzano Lombardo (in provincia di Bergamo) ha battuto il russo Evgeny Philippov con un doppio 6-3 nell’atto conclusivo di ieri, imponendosi sulla terra rossa egiziana dove ha tra l’altro vinto ben cinque dei suoi sei titoli a livello ITF. Vincent Ruggeri ha anche saputo imporsi in doppio insieme a Filiberto Fumagalli, liquidando per 6-4, 7-6(2) la coppia composta da Augusto Virgili e Rotislav Halfinger.

Foto: Lapresse