La catena di infortuni di Berrettini nel biennio 2022-2023. E ora gli Australian Open sono in dubbio

Un nuovo infortunio. La notizia è di ieri e riguarda Matteo Berrettini. Niente qualificazioni per l’ATP250 di Brisbane (Australia) e il motivo è un problema al piede, emerso nel corso della preparazione. Un nuovo stop per il romano che non trova pace da questo punto di vista. Non si conosce l’entità ed è altamente probabile che si voglia procedere con grande cautela.

Lo storico di Berrettini parla chiaro, visto che negli ultimi mesi il tennista del Bel Paese ha affrontato un autentico calvario, ricordando quanto accaduto nel corso degli ultimi US Open. Nella partita che lo vedeva opposto al francese Arthur Rinderknech, in vantaggio 6-4 5-3, Matteo tentò di recuperare in uno stato di equilibrio non ideale una palla, ma il piede destro subì una torsione non naturale. Grida di dolore e di frustrazione per un nuova situazione critica da affrontare.

Se si va a considerare il biennio 2022-2023, la serie di contrattempi è impressionante:

GLI INFORTUNI DI BERRETTINI NEL 2022-2023

Febbraio 2022: addominali

Marzo 2022: operazione alla mano destra

Giugno 2022: Covid

Ottobre 2022: dolori al piede sinistro

Marzo 2023: polpaccio della gamba destra

Aprile 2023: addominali

Agosto 2023: distorsione/lesione alla caviglia

Dicembre 2023: nuovo problema al piede

Sicuramente, c’è tanta malasorte, ma anche un essere cagionevole legato al tennis praticato. Il ragionamento riguarda gli stop per infortuni alla fascia addominale, che probabilmente hanno avuto anche un impatto sul modo di servire dell’italiano, meno devastante che in passato. Si spera che questa nuova criticità non crei dubbi nella testa dell’atleta, ma è chiaro che la sua programmazione sia accompagnata da un punto di domanda.

È da capire, infatti, se Berrettini sarà al via degli Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio, vista la rinuncia al torneo di Brisbane. Uno stop che ha un impatto importante nella classifica mondiale, dal momento che il romano finirà fuori dalla top-100, ma a preoccupare è l’impossibilità di giocare. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...