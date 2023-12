Il forfait di Berrettini a Brisbane e le conseguenze per il ranking ATP: fuori dai 100 e n. 8 d’Italia

Matteo Berrettini sta facendo i conti con un fastidio al piede. Nuovo problema fisico per il finalista di Wimbledon 2021, che ha così deciso di non prendere parte al torneo ATP 250 di Brisbane, dove era atteso nelle qualificazioni che scatteranno il 29 dicembre. La nuova stagione parte in salita per il finalista di Wimbledon 2021, sempre più attanagliato da acciacchi di varia natura e che non gioca dal 31 agosto (ritiro per infortunio al secondo turno degli US Open).

La mancata presenza sul cemento australiano peserà tantissimo sul ranking ATP del tennista romano, che nella prima settimana di gennaio perderà i 160 punti conquistati dodici mesi fa alla United Cup (in quell’occasione vinse le partite contro Thiago Monteiro, Casper Ruud e Hubert Hurkacz). Il 27enne non avrà modo di difendere quel bottino e la sua classifica subirà un colpo pesantissimo: dagli attuali 682 punti scivolerà a quota 522 punti, dall’attuale 92ma posizione sprofonderà al 123mo posto.

Il rischio di crollare ancora più in basso è estremamente concreto, visto che potrebbe subire dei sorpassi da chi è immediatamente alle sue spalle. L’azzurro è comunque già ammesso al tabellone principale degli Australian Open e non dovrà passare dalle qualificazioni nel primo Slam della stagione, che scatterà il prossimo 14 gennaio sul cemento di Melbpurne: si presenterà all’evento sicuramente al di fuori della top-120 (e forse anche peggio), con la quasi certezza di dover fare i conti con un tabellone durissimo.

Matteo Berrettini, che è stato anche numero 6 al mondo, diventerà a breve il numero 8 al mondo. Al momento Jannik Sinner guida la pattuglia tricolore (quarto), precedendo Lorenzo Musetti (27mo), Matteo Arnaldi (44mo), Lorenzo Sonego (46mo). A seguire Flavio Cobolli (101mo), Fabio Fognini (107mo) e Luca Nardi (118mo).

BERRETTINI CROLLA NEL RANKING ATP: LA NUOVA CLASSIFICA

Matteo Berrettini scivolerà dal 92mo posto al 123mo posto del ranking ATP con 522 punti dopo la rinuncia a Brisbane. Potrebbe perdere altre posizioni se chi lo insegue attualmente riuscirà a operare il sorpasso con i risultati che acquisirà settimana prossima.

