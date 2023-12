Tennis, il calendario di Carlos Alcaraz nei primi mesi del 2024: prevista la trasferta sudamericana

Carlos Alcaraz sta definendo la sua preparazione in Spagna, pensando agli Australian Open 2024. Il n.2 del mondo, costretto a saltare l’edizione 2023 dello Slam di Melbourne, vuol essere pronto e soprattutto programma con una certa attenzione l’avvicinamento al Major. Come fatto da Jannik Sinner, l’iberico non prenderà parte ad alcun torneo ufficiale del circuito ATP, cimentandosi per lo più in esibizioni volte a testare il ritmo partita.

Ci potrebbe essere in queste ore anche un allenamento con Sinner nell’Accademia di Juan Carlos Ferrero, con un match di esibizione all’orizzonte. Su quest’ultimo particolare, non vi sono certezze. Di sicuro c’è che Alcaraz, dopo gli Australian Open, volerà in territorio sudamericano per affrontare i tornei di Buenos Aires e di Rio de Janeiro.

Nonostante il cambiamento di superficie, dal cemento australiano alla terra rossa argentina e brasiliana, l’iberico non vuol rinunciare, tenendo conto delle scadenze in termini di punti negli eventi citati. Si erano mosse delle critiche nel corso del 2023 proprio per questa decisione, a precedere il Sunshine Double (Indian Wells e Miami), visti poi gli infortuni avuti dall’iberico.

Alcaraz però va avanti per la sua strada e vedremo chi avrà ragione al termine del 2024. Uno degli obiettivi di Carlitos sarà quello di avere una chiusura d’anno all’altezza e diversa da quella del 2023, dove il valore dello spagnolo non è venuto fuori nella sua totalità dopo gli US Open.

CALENDARIO CARLOS ALCARAZ PRIMI MESI 2024

Australian Open [14-28 gennaio]

Buenos Aires [12-18 febbraio]

Rio de Janeiro [19-25 febbraio]

Indian Wells [6-17 marzo]

Miami [20-31 marzo]

Foto: LaPresse

