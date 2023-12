Tennis, Feliciano Lopez incorona Alcaraz: "Mai visto nessuno come lui a quell'età. Neanche Federer..."

Feliciano Lopez, ritiratosi dal tennis professionistico nel 2023 dopo oltre 25 anni di carriera, svolge adesso il duplice ruolo di direttore delle Finals di Coppa Davis e del Masters 1000 di Madrid. Il nativo di Toledo classe 1981, che ha vissuto da vicino integralmente l’era dei ‘big3’ Federer, Nadal e Djokovic, ha espresso il suo punto di vista sull’attuale stella spagnola Carlos Alcaraz.

“Alla sua età ha già vinto due Slam ed è stato il numero uno al mondo. È uno di quei giocatori che esce una volta ogni tanti anni, ma ovviamente tendiamo a paragonarlo a Roger, Rafa e Novak. Le persone non si rendono davvero conto di quanto hanno ottenuto loro tre. Che succede, se Alcaraz vincesse 15 Slam non sarebbe sufficiente? Il fatto è che, fino a poco tempo fa, Sampras aveva il record assoluto con 14 e poi è arrivato un ragazzo di Manacor che ne ha vinti 14 nello stesso torneo“, dichiara Feliciano sul ventenne di Murcia.

Sull’era dei big3 e sulla possibilità che possa ripetersi ciclicamente in futuro: “Ho vissuto quest’epoca, li ho affrontati. Ciò che è successo non si ripeterà. La probabilità è molto bassa. Dobbiamo fare un esercizio pedagogico e dire che è irreale vedere contemporaneamente tre Michael Jordan insieme ogni 15 anni”, spiega Lopez in un’intervista ad AS.

“Alcaraz è incredibilmente forte, ma non ho alcuna spiegazione per quei tre. Come racconti a uno che sogna di diventare tennista e di vincere uno Slam, che c’è qualcuno che ha vinto 14 volte il Roland Garros. Godiamoci Alcaraz e la sua carriera. Se vincerà 10, 12 o 13 Major, solo il tempo lo dirà, ma diamo valore a ciò che ha già fatto. Non ho visto nessun altro giocatore della sua età giocare così bene. Non so se Roger giocasse come Carlos a 20 anni“, aggiunge il 42enne.

Foto: Lapresse

