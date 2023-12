Tennis, Dominic Thiem fermato da un serpente super velenoso! Cos’è successo a Brisbane e il match interrotto

Dominic Thiem ha dovuto fare i conti con uno dei serpenti più velenosi al mondo: il temibilissimo serpente bruno orientale (Pseudonaja textilis). Un incontro ravvicinato tra il tennista austriaco e il brutale rettile nel corso di un match di qualificazione del torneo ATP 250 di Brisbane. Sul cemento della località australiana l’animale ha fatto capolino mentre il vincitore degli US Open 2020 stava fronteggiando il padrone di casa James McCabe.

Il gioco è stato interrotto quando il rettile è stato visto pericolosamente vicino a un raccattapalle. Una situazione da non sottovalutare perché questa specie miete diverse vittime ogni anno in Australia. McCabe era in vantaggio per 6-2, 5-3 e 40-0, ma alla ripresa del gioco Thiem ha annullato tre match-point consecutivi e ha poi vinto per 2-6, 7-6(4), 6-4.

Non si tratta della prima interruzione dovuta ad animali nella storia del tennis: ricordiamo gli scoiattoli di Flushing Meadows agli US Open, i gatti a Doha, le iguane al Miami Open, ma anche i più “tradizionali” volatili, api, insetti. Ora Dominic Thiem incrocerà Giulio Zeppieri, che ha regolato l’australiano Omar Jasika in due set.

Foto: Lapresse

