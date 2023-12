Speed skating, Andrea Giovannini è 5° nella Mass Start di Stavanger con caduta, ottimo rientro di Francesca Lollobrigida

Andata in archivio la prima giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Stavanger (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio della Vår Energi Arena Sørmarka, in casa Italia dobbiamo registrare il quinto posto nella Mass Start di Andrea Giovannini. Il trentino, a segno nel secondo appuntamento stagionale a Pechino (Cina), non è riuscito a replicare.

Una gara che ha vissuto su un tentativo di fuga che ha poi sorriso all’olandese Marcel Bosker, a precedere il gruppo che rientrava, regolato dallo svizzero Livio Wenger davanti al belga Bart Swings, campione olimpico della specialità. Per Giovannini un piazzamento nella top-5, in un arrivo nell’ultimo sprint condizionato da una caduta da parte dell’azzurro, venuto a contatto con il francese Timothy Loubineaud (settimo). In 19ma piazza ha terminato Daniele Di Stefano. Con questi riscontro Giovannini è secondo nella classifica di Coppa della specialità alle spalle di Swings.

Nella Mass Start femminile (Division A) l’oro olimpico, Irene Schouten, si è resa protagonista di una prestazione incredibile, dando seguito ai suoi riscontri d’eccellenza del passato. Nella Division B di questa prova c’è da segnalare il ritorno ufficiale alle gare di Francesca Lollobrigida che ha terminato in terza posizione, alle spalle delle due giapponesi Momoka Horikawa e Yuka Takahaschi e davanti all’altra azzurra Laura Lorenzato. Dopo la pausa per maternità, un bel modo per rientrare quello della pattinatrice romana.

Nei 1000 metri della Division A David Bosa non è andato oltre il 14° posto (1:09.91) nella gara vinta dal forte neerlandese Kjeld Nuis (1:08.76), messosi alle spalle i due nipponici Tatsuya Shinhama (1:08.88) e Kazuya Yamada (1:09.10). Alessio Trentini si è classificato settimo nella Division B (1:10.44) di questa prova.

Nel chilometro al femminile della classe “cadetta”, Serena Pergher si è classificata sedicesima (1:19.69) nella graduatoria in cui l’olandese Femke Kok ha imposto il proprio marchio in 1:16.83. Ancora Paesi Bassi a segno nella medesima distanza della Division A con Jutta Leerdam in 1:15.26 davanti alla giapponese Miho Takagi (1:15.52) e all’altra olandese Antoinette Rijpma-De Jong (1:15.74).

