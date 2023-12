Sonego-Zverev, United Cup 2024: programma 30 dicembre, orario, tv, streaming

Nuova stagione in avvio con la United Cup di Perth e Sydney. In chiave italiana, a ripartire (a Sydney) sono Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini prima ancora di tutti gli altri; per il torinese, in particolare, battesimo di fuoco contro Alexander Zverev.

Sono due i precedenti, entrambi favorevoli all’ex finalista Slam (US Open 2020): 6-3 6-3 sulla terra di Montecarlo nel 2021, prima dell’infortunio, e 7-5 6-4 sul veloce di Dubai, nel 2023, dopo. Nel frattempo Zverev si è riportato in una condizione tale da disputare le ultime ATP Finals, mentre la stagione di Sonego è stata altalenante e, nel finale, condizionata da un infortunio che, però, non gli ha impedito di contribuire in doppio al discorso Coppa Davis (versione attuale) dell’Italia.

Il match tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev sarà, sabato 30 dicembre, il secondo, non prima delle ore 9:00, della sfida tra Italia e Germania in United Cup. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, SkyGo e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO UNITED CUP 2024 ITALIA-GERMANIA

Sabato 30 dicembre

Ore 7:30 Paolini (ITA)-Kerber (GER) – Diretta tv su SuperTennis

Non prima delle ore 9:00 Sonego (ITA)-Zverev (GER) – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Doppio misto – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA SONEGO-ZVEREV, UNITED CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse / Olycom

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...