Sollevamento pesi: feste in pedana! A Santo Stefano in tv i Campionati Italiani

Sarà un Santo Stefano in pedana per tutti gli amanti di sollevamento pesi. Martedì 26 dicembre infatti saranno trasmessi su RAI Sport+HD (canale 58 del telecomando) i Campionati Italiani 2023, rassegna andata in scena il 16 e il 17 dicembre presso il Centro Olimpico di Roma.

L’appuntamento è fissato le 12:10. Secondo quanto riporta la Federazione Italiana Pesistica si tratterà di una sintesi dalla durata di cinquanta minuti circa che andrà a riassumere tutto quanto successo ad Acqua Acetosa, con il commento del giornalista Giacomo Capuano coadiuvato dal tecnico Pietro Roca, coach delle squadre nazionali olimpiche.

Tra i grandi protagonisti spicca il Vice Campione del Mondo in carica Sergio Massidda, trionfatore nella categoria -67 con un totale di 295 kg (135 kg+160 kg) oltre che Mirko Zanni, dominatore nei -73 kg con la misura totale di 300 kg (140 kg+160 kg).

L’evento andrà in onda anche in replica nei tre giorni successivi. Di seguito i dettagli.

CAMPIONATI ITALIANI SOLLEVAMENTO PESI: DOVE SEGUIRE L’EVENTO IN TV

Differita TV: martedì 26 dicembre ore 12:10 RAI Sport+ HD

Repliche: mercoledì 27 dicembre ore 1:10, mercoledì 27 dicembre ore 6:00, giovedì 28 dicembre ore 8:45, venerdì 29 dicembre ore 11:10)

