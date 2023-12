Slittino: Max Langenhan domina anche la sprint, quinto Dominik Fischnaller

Max Langenhan al momento è imbattibile. Serie di vittorie incredibile per il tedesco che, dopo aver dominato il finale della passata stagione, ha iniziato la Coppa del Mondo con due vittorie a Lake Placid.

Non c’è storia sul ghiaccio americano, sua anche la sprint: 33.257 e avversari tenuti a netta distanza. Alle sue spalle il connazionale Felix Loch, staccato di 303 millesimi, e l’austriaco Nico Gleirscher, a 338 millesimi.

Buon piazzamento in casa azzurra per Dominik Fischnaller che chiude quinto a 430 millesimi dalla vetta, un decimo circa dal podio.

Per l’atleta italiano weekend non eccezionale in chiave riconferma della sfera di cristallo.

Foto: Lapresse