Slittino, Italia fuori dal podio del team relay per 32 millesimi. Vince la Germania a Whistler

Si chiude con il primo team relay della stagione il secondo weekend per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale, a Whistler, in Canada. Ora il massimo circuito internazionale vedrà la classica pausa natalizia per poi ripartire nel fine settimana dell’Epifania dall’Europa, in Germania.

Nella prova a squadre domina sempre la Germania: teutonici devastanti con tutti gli assi da Julia Taubitz a Max Langenhan, passando per Wendl/Arlt e Degenhardt/Rosenthal. Tempo di 2’48”665 ed avversarie lontanissime.

A completare il podio troviamo l’Austria, seconda, staccata di 550 millesimi, con Egle, Steu/Kindl, Mueller ed Egle/Kipp, e gli Stati Uniti , terzi, a 646 millesimi, con Sweeney, Di Gregorio/Hollander, West e Forgan/Kirkby.

Molto bene l’Italia, ma purtroppo non arriva il podio per un soffio, soli trentadue millesimi costano la quarta piazza: in casa azzurra presenti Verena Hofer, Nagler/Malleier, Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer.

