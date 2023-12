Short track, nuovo appuntamento di Coppa del Mondo a Pechino. L’Italia cerca conferme

Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di short track, che torna dopo alcune settimane di pausa con la terza tappa da Pechino. C’è sicuramente attesa in casa Italia dopo i buonissimi risultati dagli azzurri in questo avvio di stagione sia individualmente sia con le staffette. Sarà soprattutto il fine settimana dei fratelli Shaolin Liu and Shaoang Liu, che per la prima volta in un evento ufficiale difenderanno i colori della Cina a casa loro dopo aver fatto smesso di gareggiare per l’Ungheria.

Tornando al capitolo Italia, i fari sono puntati soprattutto su Pietro Sighel. Non è stato un inizio di stagione semplice per il trentino, che è salito sul podio, ma solo nei 1000 metri e non nei suoi amati 500. Proprio sulla distanza che lo ha reso Campione del Mondo, l’azzurro non è mai riuscito a centrare la finale A e l’obiettivo a Pechino è proprio quello di conquistare un piazzamento sul podio.

Chi invece ha davvero stupito è Martina Valcepina, tornata assolutamente grandissima protagonista nei 500 metri. La doppia gara di questo fine settimana può essere un’ulteriore occasione per la valtellinese, che va caccia di un altro piazzamento sul podio dopo i due consecutivi sul ghiaccio di Montreal.

Si guarderà poi con interesse ai progressi di tutta la squadra azzurra. Luca Spechenhauser ha già assaporato il podio in questa stagione, ma anche le giovani italiane, Elisa Confortola su tutte, hanno mostrato delle ottime cose. L’obiettivo è quello come sempre di centrare il massimo possibile, ma soprattutto di essere protagonisti sul ghiaccio, provando a giocarsela fino all’ultimo metro disponibile.

Non solo gare individuali, ma Italia che ha tenuto un buon rendimento con le staffette. Quella mista ormai è una certezza ed il quartetto azzurro si presenta come uno di quelli da battere. Al maschile e femminile sarà molto importante centrare un posto nella Finale A per ottenere punti fondamentali per la qualificazione ai Mondiali.

FOTO: LaPresse