Sci freestyle, Stati Uniti vincitori a Changchun nel team aerials davanti a due terzetti cinesi

Si è concluso con il team aerials il weekend di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle in quel di Changchun (Cina). Gli Stati Uniti, che si sono laureati campioni del mondo lo scorso anno a Bakuriani (Georgia), si impongono nella prima gara a squadre della stagione.

La prima squadra statunitense ha concluso in testa, trascinata da Winter Vinecki e soprattutto da Christopher Lillis e Quinn Dehlinger. Il punteggio totale è stato notevole: 347.85. Ha fatto la differenza soprattutto Dehlinger che ha ottenuto 5.7 nella fase aerea, 13.4 nel form e 8.3 nell’atterraggio.

In seconda posizione la seconda squadra della Cina con il punteggio di 316.63: non è bastata la grande prestazione di Cheng Meiting. La classe 2005 ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto nella gara dai giudici (27.7), ma non è stato sufficiente a causa soprattutto di una contro-prestazione da parte di Li Tianma. Chiude il podio il primo terzetto cinese con il punteggio di 287.07, formato da Kong Fanyu, Zhang Yfan e Qi Guangpu.

Finale che è stata completata da un’altra squadra statunitense, la seconda che ha chiuso con lo score di 283.29. Il dominio di queste due superpotenze è mostrato dal fatto che occupano anche la quinta e la sesta posizione, mentre chiudono la classifica in settima piazza la Svizzera e in ottava l’Ucraina.

