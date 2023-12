Sci di fondo, Johannes Hoesflot Klaebo domina la sprint tc di Oestersund. Davide Graz 20° in Coppa del Mondo

La terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, scattata oggi ad Oestersund, in Svezia, con la sprint in tecnica classica, vede la doppietta norvegese con Johannes Hoesflot Klaebo davanti al connazionale Erik Valnes, mentre completa il podio lo statunitense James Clinton Schoonmaker, terzo. L’unico italiano ad aver superato le qualificazioni, Davide Graz, si classifica 20°.

La finale vede scappare via il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che mantiene ampiamente la testa fino al traguardo e vince in 3’12″06, precedendo di 3″35 il connazionale Erik Valnes, secondo, e lo statunitense James Clinton Schoonmaker, terzo a 4″80, il quale precede il connazionale Ben Ogden, quarto a 7″06. Quinto e sesto, rispettivamente, i norvegesi Haavard Solaas Taugboel, a 12″00, ed Even Northug, a 18″78.

Nelle semifinali avanzano quattro dei primi cinque delle qualificazioni, ovvero i norvegesi Johannes Hoesflot Klaebo ed Erik Valnes, e gli statunitensi Ben Ogden e James Clinton Schoonmaker, ai quali si aggiungono i due ripescati, entrambi norvegesi, Haavard Solaas Taugboel ed Even Northug.

Nei quarti di finale viene eliminato l’unico azzurro ad aver superato le qualificazioni: Davide Graz, trentesimo al mattino, si classifica quarto nella prima serie e conclude al 20° posto complessivo. Altre eliminazioni eccellenti arrivano nel primo turno: fuori i norvegesi Paal Golberg, quarto al mattino, ed Harald Oestberg Amundsen, settimo nelle qualificazioni, rispettivamente 13° e 16°.

