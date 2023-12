Sci alpino, Sofia Goggia: “Manche discreta nonostante gli errori. Nella seconda dovrò osare”

Decima piazza per Sofia Goggia al termine della prima run dello slalom gigante femminile di Lienz, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024: l’azzurra paga 1″76 dalla leader, la statunitense Mikaela Shiffrin, ma è a soli 0″27 dal quarto posto dell’elvetica Lara Gut-Behrami.

L’azzurra, fuori dai primi due gruppi di merito della specialità (è 19ma nella World Cup Starting List di specialità), è partita col pettorale numero 17 grazie agli oltre 500 punti accumulati nella WCSL generale, e nella seconda manche ha annunciato battaglia ai microfoni di Rai Sport.

L’analisi della prima run di Sofia Goggia: “Ho tribolato ovunque, ma sono riuscita a mantenere la velocità. Mi sono impigliata nelle porte finali, proverò a tirare tutta la seconda manche. Siamo tutte abbastanza attaccate, si può osare, si deve osare“.

Foto: LaPresse

