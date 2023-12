Sci alpino, Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom di Lienz. Bene Della Mea, fuori Brignone

Semplicemente di un’altra categoria. Mikaela Shiffrin mette al sicuro la vittoria numero 93 della carriera in Coppa del Mondo, dominando la prima manche dello slalom di Lienz. Dopo le prime porte fatte in sicurezza, l’americana ha acceso il motore, facendo completamente la differenza nella parte centrale e poi anche sul tratto finale. Proprio come in gigante ieri, Shiffrin ora può affrontare la seconda manche in serenità, gestendo un grandissimo vantaggio.

Un anno dopo Semmering, gli Stati Uniti sognano la doppietta ancora sulle nevi austriache. In quella occasione vinse ovviamente Shiffrin e dietro di lei chiuse Paula Moltzan, che si trova ancora una volta alle spalle della compagna di squadra, anche se con un distacco oltre il secondo (+1.14).

La lotta per il podio è apertissima. Al terzo posto c’è la svedese Anna Swenn Larsson (+1.32), che ha preceduto la svizzera Michelle Gisin (+1.39) e la tedesca Lena Duerr (+1.66). Il distacco sale oltre i due secondi dal sesto posto dell’austriaca Katharina Liensberger (+2.20), che ha chiuso davanti alla svedese Sara Hector (+2.21) ed alla connazionale Katharina Truppe (+2.35).

Strepitosa prima manche della svizzera Nicole Good, che con il pettorale numero 30 si inserisce in nona posizione (+2.38). Completa la Top-10 un’irriconoscibile Petra Vlhova, che proprio come nel gigante di ieri ha faticato moltissimo nella prima manche. La slovacca è sembrata non trovare il feeling, finendo addirittura a 2.41 da Shiffrin.

Ottima prestazione di Lara Della Mea, che trova un buonissimo ritmo e conclude al quattordicesimo posto, ma non lontana dalle prime dieci (+2.74). Marta Rossetti parte benissimo e fa segnare uno straordinario primo intermedio, ma poi perde progressivamente e finisce ventiseiesima (+3.55).

Purtroppo è uscita Federica Brignone, che era partita fortissimo (settimo tempo), prima di sbagliare, incrociando le punte appena dopo il primo intermedio. Non si sono qualificate per la seconda manche le altre azzurre: Beatrice Sola (33ma, +4.03), Martina Peterlini (34ma, +4.09), Vera Tschurtschenthaler (41ma, +4.34), Lucrezia Lorenzi (45ma, +4.57) ed Anita Gulli (50ma, +5.19).

Foto: LaPresse

