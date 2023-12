Sci alpino, Odermatt vuole il bis nel secondo gigante dell’Alta Badia, gli italiani vogliono emergere

Dopo il primo appuntamento disputato ieri, ci attende subito e senza soluzioni di continuità il secondo gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. La spettacolare e difficilissima pista della Gran Risa torna grande protagonista per la replica della gara tra le porte larghe che abbiamo visto nella giornata di ieri.

Come accaduto 24 ore fa, gli orari non cambieranno. La prima manche scatterà alle ore 10.00, quindi la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.30. Cosa dovremo attenderci dalla gara dell’Alta Badia? Un bis della prima gara oppure tutto sarà rivoluzionato?

Al netto di tutto questo, un aspetto che andrà preso in grande considerazione sarà la fatica. Alcuni protagonisti sono in gara già da giovedì con la prima discesa della Val Gardena, per cui un tracciato come la Gran Risa potrebbe farsi sentire e, altri due manche lunghe come quelle che ci attendono oggi, potrebbero incidere a livello di fiato e muscoli.

La prima gara tra le porte larghe ha visto il successo del solito Marco Odermatt che oggi cercherà il bis immediato, consapevole che per quanto visto ieri Filip Zubcic potrebbe essere il primo rivale, dato che tutti gli altri hanno concluso la prima gara tra le porte larghe con oltre 2 secondi di distacco. In casa Italia si proverà a ripartire dopo un esordio non semplice, con Giovanni Borsotti (14°) unico nella top15, quindi Alex Vinatzer 19° e Hannes Zingerle 24°. A caccia di riscatto Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini, usciti di scena anzitempo ieri.

Foto: LaPresse