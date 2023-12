Sci alpino, Federica Brignone in scia a Lara Gut-Behrami: duello furente nella classifica di gigante

Seconda affermazione consecutiva per Federica Brignone, la quale si è ripetuta oggi sulla pista dove aveva già vinto ieri, bissando il successo nello slalom gigante femminile andato in scena a Tremblant (Canada), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

L’azzurra ha così incamerato 100 punti, guadagnandone 20 sulla svizzera Lara Gut-Behrami, seconda oggi (80 punti per lei), la quale conserva il pettorale di leader della classifica di specialità per soli 5 lunghezze sull’italiana.

Brignone e l’elvetica sono vicinissime nonostante si siano già disputati 4 giganti in stagione, per un bottino massimo di 400 punti a disposizione: la svizzera è a quota 325, mentre l’italiana è a quota 320. Scavato già un solco su tutte le inseguitrici: terza è la statunitense Mikaela Shiffrin con 220, a -100 dall’azzurra.

CLASSIFICA GIGANTE (TOP TEN)

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 325

2 BRIGNONE Federica ITA 320

3 SHIFFRIN Mikaela USA 220

4 VLHOVA Petra SVK 211

5 HECTOR Sara SWE 172

6 GRENIER Valerie CAN 153

7 ROBINSON Alice NZL 131

8 BASSINO Marta ITA 117

9 GOGGIA Sofia ITA 106

10 LJUTIC Zrinka CRO 92

10 MOLTZAN Paula USA 92

Foto: LaPresse