Sci alpino: Nicol Delago terza nella discesa di Coppa Europa a Pozza di Fassa

Doppietta austriaca nella prima discesa libera della Val di Fassa in Coppa Europa, ma per l’Italia da segnalare l’ottima prova delle sorelle Delago, con Nicol sul podio e Nadia subito dietro. Un risultato che per entrambe può essere importante per ritrovare un po’ di fiducia dopo un periodo opaco nelle ultime gare di Coppa del Mondo.

A vincere è stata l’austriaca Lisa Grill, che ha preceduto di 53 centesimi la connazionale Emily Schoepf. Terzo posto come detto per Nicol Delago, staccata di oltre un secondo dalla vincitrice (+1.06). Al quarto posto Nadia Delago, che ha concluso a pari merito con la francese Karen Smadja Clement (+1.17).

Una buonissima prova della squadra azzurra, che ha piazzato tante atlete tra le dieci. Sesto posto per Elena Dolmen (+1.72) davanti a Sara Thaler (+1.83). Ottava la norvegese Marte Monsen (+1.89) e nona la svizzera Malorie Blanc (+1.93). Completa la Top-10 Teresa Runggaldier (+1.97).

A punti chiudono anche: Matilde Lorenzi (22a, +2.69) e Vicky Bernardi (24a, +2.72)

FOTO: LaPresse

